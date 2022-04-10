Велоспорт. Итоги «Амстел Голд Рейс»-2022: Квятковски победил семь лет спустя

Михал Квятковски стал победителем классической велогонки Мирового тура «Амстел Голд Рейс» (Amstel Gold Race) – 10 апреля 2022 года 31-летний экс-чемпион мира из Польши отчаянным рывком на финише на считанные миллиметры обошел напарника по успешному отрыву француза Бенуа Конфруа. Таким образом, Квятковски стал победителем «Амстел Голд Рейс» уже во второй раз в своей карьере, впервые он выиграл эту гонку в 2015 году.

Групповой финиш или успешный отрыв? В 2019 году Матье Ван дер Пул первенствовал в спринте из внушительной группы, в 2021-м Ваут ван Арт финишировал первым из отрыва, в который уехали трое велогонщиков. На сей раз «Амстел Голд Рейс» второй год подряд покорился тем, кто рискнул атаковать группу фаворитов. К последнему кругу суровый отбор прошли 11 гонщиков. Квятковски и Конфруа оторвались от остальных чуть менее чем за пару десятков километров до финиша и создали задел в 27 секунд на финальной вершине Бемелерберг.

Дуэту беглецов было сложно растерять преимущество. Но шанс все же был, Тадей Погачар и Ван дер Пул буквально неделей ранее на «Туре Фландрии» заигрались в тактические игры и позволили преследователям себя догнать на финишной прямой. Квятковски и Конфруа такой ошибки не повторили, пусть немного и подпустили соперников. Зато их дуэль получилась фантастически упорной – Михал выбрался с колеса Бенуа, но вот успел ли он его опередить? Первоначально казалось, что нет. Конфруа выглядел более радостным и уже практически начал принимать поздравления, как вдруг после просмотра всех повторов объявили – победу одержал Квятковски. Поляк, в свою очередь, казался приятно удивленным – он явно сомневался в собственном успехе. Третьим стал «отстреливший» ближе к финишу бельгиец Тиш Бенот, а Ван дер Пул на сей раз довольствовался четвертым местом.

Бенуа Конфруа не хватило для победы каких-то миллиметров Фото © 2021 Getty Images

Напомним, что в 2015 году Михаил выиграл финиш из большой группы, опередив Алехандро Вальверде и Майкла Мэттьюса. Чемпионом мира он становился дважды – в 2013 году в командной гонке на время, а в 2014 году групповой гонке. «Это был очень тяжелый финишный спринт. Я понимал, что могу победить, но последние 50 метров были очень сложными. После финиша я старался не давать волю эмоциям, понимал, надо сдерживать эйфорию, поскольку прошлогодняя ситуация (ван Арту присудили победу над Пидкоком после просмотра фотофиниша) многому научила. Что касается моих ощущений сейчас, то после ковида и других болезней в нынешнем году, выиграть «Амстел Голд Рейс» - просто невероятно!», - прокомментировал Квятковски после финиша. Добавим, что Михаил за свою карьеру выиграл несколько известных «классик», в том числе «Милан – Сан-Ремо» в 2017-м.

Понятно, что для Конфруа такое обидное поражение стало ударом. Однако для 26-летнего француза это также большой успех – первый на столь престижной однодневке после второго места на «Флеш Валонь» в2020 году. Добавим, что уже 17 апреля состоится, пожалуй, главная однодневная гонка года – «Париж – Рубе».