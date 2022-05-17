Велоспорт. «Джиро д’Италия»-2022. Ликуй, Африка! Биниам Гирмай из Эритреи вошел в истории Гранд-туров

Историческое событие произошло на десятом этапе велогонки «Джиро д’Италия»-2022 от Пескары до Ези. Дело в том, что его выиграл 22-летний велопрофи из Эритреи Биниам Гирмай, который 17 мая стал первым темнокожим африканским победителем этапа за всю историю Гранд-туров. И, похоже, это только начало феноменальной карьеры – Гирмай невероятно талантлив!

Попытки отрыва не увенчались успехом, финиш этапа в Ези завершился «разборкой» спринтеров широкого профиля. Примерно за 200 метров до финиша Гирмай, которому помог разогнаться партнер по команде Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux, оказался на первой позиции. И выдал ускорение экстра-класса. Бросить ему вызов попытался только великолепный Матье ван дер Пул, но даже суперзвезда из Нидерландов незадолго до финиша признала поражение и прекратила сопротивление. Гирмай финишировал с поднятыми вверх руками и не удержался от восторженного крика. Он прекрасно понимал, что вошел историю и добился цели, которую не скрывал перед стартом дебютной для себя «Джиро»!

В профессиональном велоспорте темнокожие африканцы на высшем уровне до появления Гирмая многим казались экзотикой. Побед от них никто особо и не ждал, пока на велосипедном горизонте не появился Биниам.

Уже по юниорам талант этого парня был заметен, он на равных сражался и даже побеждал великолепного сверстника Ремко Эвенпула, а это, поверьте, дорогого стоит. В 2018 году Гирмая стал трехкратным чемпионом Африки среди юниоров, в 2019 году одержал первые профессиональные победы, в частности, на «Туре Руанды». Но прорыв в элиту произошел в конце прошлого года, когда Биниам подписал контракт с Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux. Юный талант начал осваиваться в гонках Мирового тура, а на чемпионате мира во Фландрии завоевал серебро в групповой гонке «андеров» (U23), уступив только итальянцу Филиппо Барончини.

27 марта 2022 года Гирмай вписал свое имя в историю велоспорта, став первым африканским победителем гонки Мирового тура – ему покорилась классическая однодневная гонка «Гент – Вевельгем». На «Джиро» он в составе своей команды дебютировал на Гранд-турах, но сразу заявил о своих серьезных амбициях – бороться за цикломеновую майку (очковая классификация) и победу на этапе. Что ж, задачу по выигрыша этапа 22-летний уроженец Эритреи едва не реализовал уже на первом этапе, когда в Будапеште уступил только ван дер Пулу, затем было еще три попадания в топ-5 и, наконец, спринтерская победа в доминирующем стиле на 10-м этапе.

«Это невероятно! Мы провели классную работу, команда контролировала ход гонки. У меня нет слов, чтобы описать словами действия моей команды и мое достижение. Я очень счастлив», - прокомментировал Гирмай свое достижение после финиша». Похоже, этому парню уготована прекрасная судьба в велоспорте. Не исключено, что он вдохновит многих африканских ребят на занятие велоспортом. Впрочем, уже вдохновляет, а за его успехами с интересом следят знаменитые африканские спортсмены – в частности, легенда футбола Самюэль Это’О.