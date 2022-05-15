Велоспорт. «Джиро д’Италия»-2022. Итоги 9-го этапа: Хиндли – триумфатор Блокхауса, Йейтс – главный неудачник

Девятый этап велогонки «Джиро д’Италия» 2022 года с финишем на крутой вершине Блокхаус завершился победой австралийца Джея Хиндли. Причем второе горное испытание на 105-й «Джиро» не обошлось без сенсаций со знаком минус – один из главных фаворитов гонки Саймон Йейтс серьезно отстал и практически потерял все шансы на успех в генеральной классификации. Зато обладатель розовой майки Хуан Педро Лопес, напротив, удивил, удержав свое лидерство. В актив себе может записать этап и экс-чемпион «Джиро» Ричард Карапас, пусть эквадорец и стал только третьим.

Ранний отрыв не смог обеспечить себе необходимого преимущество, еще до начала финального подъема на Блокхаус (13,6 километров, средний градиент – 8,4 процента) он был обречен. Вскоре выяснилось, что и экс-призер «Джиро» Йейтс, на которого возлагались большие надежды, что называется, не потянул – он начал отставать уже в самом начале горовосхождения. И, в итоге, проиграл лидерам более 11 минут. Еще один претендент на высокие места в генеральной классификации Джулио Чикконе также быстро отстал, уступив Хиндли почти девять с половиной минут. Почти 11 минут составило отставание Вилко Келдермана. Так что ряды претендентов на розовую майку после девяти этапов заметно поредели.

Лопеса никто к фаворитам не причисляет, но 24-летний испанец продолжает держаться за лидерство из последних сил. На Блокхаусе это ему удалось, пусть он и уступил Хиндли минуту и 45 секунд, заняв 15 место. Но все же задачу-максимум выполнил – на второй день отдыха он отправляется в розовой майке, в которой Хуан Педро красуется с четвертого этапа. Еще один возмутитель спокойствия, победитель Этны Леннард Кемна на сей финишировал 19-м и выпал из топ-10. На удивление неплохо смотрелись на Блокхаусе звездные ветераны – 37-летний Винценцо Нибали стал восьмым, 42-летний Алехандро Вальверде – девятым. В общем зачете они занимают 13-е и 11-е места соответственно, причем Вальверде уступает Лопесу совсем немного – чуть больше минуты.

Главной движущей силой этапа стала команда INEOS Grenadiers, чей лидер Карапас и развалил на Блокхаусе лидирующую группу. Правда, создать отрыв удалось не от всех конкурентов – на финише этапа спринт в гору разыграла шестерка велопрофи. Хиндли, Карапаса и Ромена Барде разделили какие-то сантиметры, но Джей все же удержал первое место, Барде стал вторым, Карапас – третьим. Также не потеряли контакт Микель Ланда, Жоау Алмейда и Доменико Поццовиво.

В нынешнем году 26-летний Хиндли был не слишком заметен, но, похоже, вышел на пик формы как раз к «Джиро». Напомним, что в 2020 году австралиец занял на итальянском Гранд-туре второе место, уступив победителю Тео Гейген Харту всего 39 секунд. Не исключено, сейчас Джей может выступить не хуже. На данный момент он идет пятым в генеральной классификации всего в 20 секундах от Лопеса. Между ними Алмейда, Барде и Карапас. И на данный момент именно этот квартет преследователей Лопеса плюс Ланда выглядит главными претендентами на высокие места на «Джиро»-2022.