Велоспорт. «Джиро д’Италия»-2022. Итоги 4-го этапа: Кемна покорил Этну, Лопес – в розовой майке

На 105-й велогонке «Джиро д’Италия» начались горы. Сразу после переезда из Венгрии, где состоялись три первых этапа, в Италию участников «Джиро» после дня отдыха ждало серьезнейшее испытание – 10 мая 2022 года четвертый этап с финишем на Этне. Подъем на вулкан протяженностью 22,8 километров и средним градиентом 5,9 процента лучше всего удался немецкому гонщику Леннарду Кемне. Не остался внакладе и испанец Хуан Педро Лопес, пусть он и проиграл финишную дуэль, зато стал лидером генеральной классификации, приодевшись в розовую майку.

Ранний отрыв, в котором поучаствовали 14 велогонщиков, оказался успешным. Преимущество лидирующей группы на пике достигало 12 минут, пусть ближе к развязке этапа и начало сокращаться. Попытка сольного отрыва от Стефано Олдани выглядела перспективной, но не увенчалась успехом. За 11 км до финиша из группы преследователей рванул Лопес, который вскоре догнал и перегнал Олдани. Казалось, 24-летний испанец из Trek-Segafredo выбрал правильный момент и едет к победе и к розовой майке. Но все же Лопес, ранее отмечавшийся разве что выигрышем этапа на Джиро делла Валле д’Аоста и попаданием в топ-10 на ряде не самых статусных многодневок, все же не смог финишировать первым. Этому помешал Кемна.

25-летний Леннард более искушен в гонках на таком уровне. Только в нынешнем сезоне велопрофи из BORA-hansgrohe выиграл этапы на Туре Альп и Вуэльте Андалусии. Есть у него в карьере и победы на более статусных гонках. В 2020-м Кемна стал победителем 16-го этапа «Тур де Франс», в том же году взял этап на Критериуме Дофине. Кроме того, он умеет ездить в одиночку – в активе немца победы на юниорских чемпионатах мира и Европы в «разделках», как и золото чемпионата Европы и медаль чемпионата мира в индивидуальных гонках на время среди андеров (не старше 23 лет). Кемна не стал пытаться удержаться за Лопесом, предприняв свое ускорение позже. Испанца он догнал за 2,8 км до финиша. На последних сотнях метрах Леннард атаковал с первой позиции, удачно сделав заключительный поворот на финишную прямую, в то время как Лопес чуть замешкался.

Лучшим из «генеральщиков» на Этне стал главный фаворит – Ричард Карапас уступил победителю 2 минуты и 37 секунд и стал седьмым. Ромен Барде, Пейо Бильбао, Алехандро Вальверде, Саймон Йейтс и другие претеденты также приехали в этой группе, а главными неудачниками этапа стали экс-чемпионы «Джиро» – Винценцо Нибали отстал от победителя почти на пять минут, Том Дюмулен проиграл и вовсе больше девяти минут. Для них борьба за розовую майку, пожалуй, закончена.