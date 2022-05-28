Велоспорт. «Джиро д’Италия» 2022. Итоги 20 этапа. Хиндли станцевал в седле к розовой майке

Заключительный горный этап веломногодневки «Джиро д’Италия» 2022 с финишем на знаменитой Мармолада (Пассо Федайя), скорее всего, решил судьбу итальянского Гранд-тура. Австралиец Джей Хиндли в битве фаворитов благодаря феноменальному спурту на последних километров не только ликвидировал отставание от лидировавшего эквадорца Ричарда Карапаса в три секунды, но и привез своего главному сопернику перед финальной «разделкой» в Вероне почти полторы минуты. Практически наверняка Хиндли хватит созданного задела для первой в своей карьере победе на Гранд-турах.

Вообще 20-й этап «Джиро» изначально рассматривался как ключевой. Участников во второй половине дистанции ждали сразу три горовосхождения – на Сан Пеллегрино, Пордои и, собственно, Мармаладу. Фавориты были заняты друг другом, поэтому спокойно отпустили отрыв. Уже на Сан Пеллегрино Алессандро Кови сумел создать солидное преимущество над остальными беглецами. На Пордои его отрыв вырос до двух минут и хотя, в итоге, он сократился всего до полуминуты – Кови сумел-таки удержаться впереди. 23-летний талант из Италии в нынешнем году вышел на новый уровень результатов – в феврале победил в генеральной классификации «Вуэльты Мурсии», заодно взяв и один из этапов. А сейчас добился столь важной и престижной победы на королевском этапе домашнего Гранд-тура.

По словам Кови, в прошлом году он дважды был близок к выигрышу этапа, но никак не получалось. Но на сей раз все сложилось благодаря грамотной тактике. Алессандро не считает себя горовосходителем экстра-класса, поэтому поставил перед собой задачу создать максимально возможный отрыв перед последним подъемом. И он справился, задела хватила для выигрыша.

В свою очередь, Хиндли ждал до последних километров. После очередной протяжки оруженосца Карапаса Павла Сивакова, группа фаворитов сократилась по сути до трех лидеров общего зачете – Карапаса, Хиндли и Микеля Ланды. Вскоре чуть отстал и Ланда, а Хиндли получил помощь из отрыва в лице партнера по команде Леннарда Кемны. Тот еще взвинтил темп, измотав олимпийского чемпиона Токио в групповой гонке так, что тот не смог отреагировать на рывок Хиндли. Причем разрыв стал расти очень быстро. Джей танцевал в седле на крутых участках, педалируя уверенно и очень ритмично. А Карапас, в итоге, попал в кризис, позволив обогнать себя в том числе и Ланде. Теперь от свежеиспеченной розовой майки Ричард отстает на минуту и 25 секунд, опережая Ланду всего на 26 секунд. С учетом достаточно короткой (17,1 км) финальной гонки с раздельным стартом Хиндли видится почти железным претендентом на победу в «Джиро», на которой в 2020 году он становился вторым.

«Я знал, что это будет решающий этап. Здесь сложнейший финиш, и если у тебя есть сила в ногах, то можно создать солидный задел. Мы сохраняли терпение на протяжении всей гонки и сегодня наша тактика сработала. Леннард нашел идеальный момент дать мне дополнительное ускорение. Когда я услышал, что Карапас отстает, я просто выложился по полной. Этап получился эпическим», - прокомментировал свой великолепный результат Хиндли после гонки.