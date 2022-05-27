Велоспорт. «Джиро д’Италия» 2022. Итоги 19 этапа. Победный дубль горного короля Баумана

Развязка веломногодневки «Джиро д’Италия» все ближе – после 19-го этапа с финишем на вершине Сантуарио ди Кастельмонте гонщикам осталось всего два соревновательных дня. Но совершенно никакой ясности в борьбе за розовую майку по-прежнему нет – лидирующего Ричарда Карапаса и Джея Хиндли разделяют всего три секунды, да и Микель Ланда еще не сдался. Но не они, а 28-летний Кун Бауман из Нидерландов стал главным героем 27 мая. Лидер горной классификации «Джиро» выиграл уже второй этап на итальянском Гранд-туре, сделав победный дубль.

Для Баумана нынешняя «Джиро» - самая успешная гонка в карьере. Да, в его активе есть победы на чемпионатах мира и Европы в командных эстафетах, а также успех на этапе и в горной номинации «Критериума Дофине», но на Гранд-турах гонщик из Нидерландов прежде не блистал, пусть едет уже пятую «Джиро» при трех «Вуэльтах». В 2021 году он стал 12-м в генеральной классификации, но на сей раз сосредоточился на отдельных этапах и горной номинации. И вполне успешно. Кун взял седьмой этап из отрыва, да и сейчас вновь отличился из маленькой группы беглецов, успешно избежав небольшого завала в лидировавшей группе на финальном повороте.

Фавориты разбирались между собой с отставанием в несколько минут. Блестяще на лидера своей команды Карапаса отработал Павел Сиваков, но даже после такой подготовки атаку олимпийского чемпиона Токио поймали Хиндли и Ланда. Чуть позже рванул Ланда, но и ему не позволили уехать. В итоге, фавориты прибыли на финиш вместе – все решится на субботнем горном этапе и воскресной разделке.