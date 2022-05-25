Велоспорт. «Джиро д’Италия» 2022. Итоги 17 этапа. Триумф юного колумбийца Буитраго, Карапас остался в розовом

Победой 22-летнего колумбийца Сантьяго Буитраго завершился 17-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия» 2022. Лидер генеральной классификации олимпийский чемпион Токио Ричард Карапас финишировал на этапе пятым, колесо в колесо со своим главным дуэльным соперником Джеем Хиндли, а главным проигравшим стал Жоао Алмейда.

Буитраго стал самым юным колумбийцем, выигравшим этап «Джиро». 26 сентября ему исполнится 23, но он уже способен на подвиги на Гранд-турах. Тремя днями ранее Буитраго уступил только Джулио Чикконе, а на сей раз, несмотря на падение по ходу этапа, сохранил холодную голову и на финальном подъеме догнал и перегнал лидирующего Гийса Лемрейзе из Нидерландов. По словам юного Сантьяго, он воодушевлен и эмоционален на своей первой «Джиро» в карьере, ощущает поддержку команды, семьи и подруги. Как бы то ни было, это наивысшее достижение в его пока короткой и не изобиловавшей успехами профессиональной карьере.

Карапас, в свою очередь, сохранил лидерство, хотя отрыв в три секунды от Хиндли и не увеличился. На третье место в генеральной классификации перебрался Мигель Ланда, поскольку он уступил дуэту лидеров всего четыре секунды, а Жоао Алмейда – минуту и 10 секунд. В четверг борьбы за розовую майку на равнинном этапе не ожидается, но с пятницы по воскресенье на трех заключительных этапах (два горных плюс разделка) все будет очень интересно.