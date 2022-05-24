Велоспорт. «Джиро д’Италия» 2022. Итоги 16 этапа. Хирт выиграл, Хиндли приблизился к Карапасу в общем зачете

31-летний чешский велогонщик Ян Хирт выиграл 16 этап «Джиро д’Италия» 24 мая 2022 года с тремя сложнейшими подъемами, включаю легендарную Мартиролу. Хирт всего на семь секунд опередил восходящую звезду Тимена Аренсмана, а успешный спурт за третье место в исполнении Джея Хиндли позволил ему сократить отставание от розовой майки Ричарда Карапаса до трех секунд.

После дня отдыха заключительная неделя «Джиро» началась, что называется, без раскачки. Гонщиков ждали три подъема, включая Мартиролу в середине этапа и Санту-Кристину почти на финише, после которой следовал небольшой спуск до Априки. По ходу гонки в отрыве шла зрелищная борьба за победу, а в группе розовой майке разбирались претенденты на генеральную классификацию. В итоге, на этапе всех переиграл Хирт. Для чеха эта победа стала, пожалуй, самой яркой в карьере, пусть в его активе есть выигрыш Тура Австрии в 2016-м и Тура Омана в 2022-м. В общем зачете «Джиро» Ян поднялся на девятое место, но его отставание от Карапаса составляет более семи с половиной минут.

Из фаворитов лучше всех смотрелись Карапас, Хиндли и Микель Ланда. Вместе с Алехандро Вальверде они разыграли спринт за третье место – четыре бонусные секунды достались Хиндли, на мгновение опередившему розовую майку. Жоао Алмейда уступил им менее 15 секунд, сохранив третье место. В минуте остался Ланда, остальные заметно отстали, что позволило ветерану Винценцо Нибали ворваться в топ-5. Но впереди участников итальянского Гранд-тура ждут еще несколько сложнейших горных этапов.