Велоспорт. «Джиро д’Италия» 2022. Итоги 16 этапа. Хирт выиграл, Хиндли приблизился к Карапасу в общем зачете

31-летний чешский велогонщик Ян Хирт выиграл 16 этап «Джиро д’Италия» 24 мая 2022 года с тремя сложнейшими подъемами, включаю легендарную Мартиролу. Хирт всего на семь секунд опередил восходящую звезду Тимена Аренсмана, а успешный спурт за третье место в исполнении Джея Хиндли позволил ему сократить отставание от розовой майки Ричарда Карапаса до трех секунд.
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После дня отдыха заключительная неделя «Джиро» началась, что называется, без раскачки. Гонщиков ждали три подъема, включая Мартиролу в середине этапа и Санту-Кристину почти на финише, после которой следовал небольшой спуск до Априки. По ходу гонки в отрыве шла зрелищная борьба за победу, а в группе розовой майке разбирались претенденты на генеральную классификацию. В итоге, на этапе всех переиграл Хирт. Для чеха эта победа стала, пожалуй, самой яркой в карьере, пусть в его активе есть выигрыш Тура Австрии в 2016-м и Тура Омана в 2022-м. В общем зачете «Джиро» Ян поднялся на девятое место, но его отставание от Карапаса составляет более семи с половиной минут.
Из фаворитов лучше всех смотрелись Карапас, Хиндли и Микель Ланда. Вместе с Алехандро Вальверде они разыграли спринт за третье место – четыре бонусные секунды достались Хиндли, на мгновение опередившему розовую майку. Жоао Алмейда уступил им менее 15 секунд, сохранив третье место. В минуте остался Ланда, остальные заметно отстали, что позволило ветерану Винценцо Нибали ворваться в топ-5. Но впереди участников итальянского Гранд-тура ждут еще несколько сложнейших горных этапов.