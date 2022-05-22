Велоспорт. «Джиро д’Италия»-2022. Итоги 15 этапа. Чикконе победил, Карапас упал, но остался в розовом

27-летний итальянец Джулио Чикконе преодолел черную полосу в своей карьере, выиграв 15-й этап велогонки «Джиро д’Италия». Это третья победа горного короля «Джиро» 2019 года на итальянском Гранд-туре и, вероятно, самая эмоциональная. Ведь Джулио не финишировал первым в гонках с февраля 2020 года.

Действительно, кризис в многообещающей карьере Чикконе явно затянулся. Джулио впервые выиграл этап на «Джиро» еще шесть лет назад – в 2016 году. А еще три года спустя также взял на «Джиро» этап, горную классификацию и стал 16-м в общем зачете. Казалось, он прогрессировал, но после успеха на «Трофее Лайгельи» в начале 2020-го начался период неудач. После коронавирусной паузы Чикконе ни разу не попадал даже в тройку призеров, его лучшим результатом стало попадание в топ-5 «Джиро ди Ломбардии» в 2020-м. Зато на сей раз все получилось в лучшем виде – Джулио «выстрелил» из отрыва на финальном подъеме, опередив ближайшего преследователя Сантьяго Буитраго более чем на полторы минуты.

«В прошлом году я находился в хорошей форме, но мне не везло на «Джиро» и «Вуэльте», мешало множество проблем, включая ковид… Сегодня, можно сказать, у меня началась новая карьера», - прокомментировал свою победу Чикконе. Фавориты генеральной классификации финишировали вместе, уступив Джулио около восьми минут. Ричард Карапас сохранил розовую майку, хотя и не избежал по ходу этапа падения. В понедельник участников гонки ждет день отдыха.