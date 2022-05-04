Велоспорт. «Джиро д’Италия»-2022: что ждать и где смотреть

105-я по счету велогонка «Джиро д’Италия» пройдет с 6 по 29 мая 2022 году со стартом в Будапеште и финишем в Вероне. Итальянский Гранд-тур по традиции соберет многих очень сильных многодневщиков во главе с экс-чемпионом «Джиро», олимпийским чемпионом Игр-2020 в Токио в групповой гонке Ричардом Карапасом и призером прошлогодней «Джиро» Саймоном Йейтсом.

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Первые три этапа супермногодневки пройдут в Венгрии, где, в частности, 7 мая состоится индивидуальная гонка на время. Важным этапом для первой недели станет четвертый с финишем на Вулкане Этна – участников ожидает затяжной подъем 22,9 км с градиентом 5,9 процента. Но еще более значимым для генеральной классификации наверняка получится девятой этап со знаменитым подъемом Блокхаус (13,6 км, средний градиент 8,4 процента).

Вторая неделя ожидается относительно спокойной, по традиции борьба за розовую майку развернется в субботу-воскресенье, особенно на 15-м этапе от Ривароло Канавезе до Конье. Зато заключительная неделя будет изобиловать горными этапами. 16-й, 17-й, 19-й и 20-й этапы станут ареной сражения «генеральщиков». А королевским наверняка получится как раз 20-й с финишем на Пассо Федайя – 14 километров со средним уклоном в 7,6 процента. Но даже после него у гонщиков еще будет возможность для рокировки в сражении за розовую майку – в Бергамо их ждет разделка с подъемом и спуском.

Саймон Йейтс в прошлом году стал на "Джиро" третьим Фото © 2017 Getty Images

Прошлогодний чемпион «Джиро» Эган Берналь не будет защищать титул. Но среди участников – сразу три чемпиона прошлых лет. Однако Том Дюмулен и Винценцо Нибали сейчас уже не столь хороши, как прежде. В отличие от Карапаса, первенствовавшего на «Джиро» в 2019 году. Тогда, кстати, Ричард на минуту и 5 секунд опередил двукратного чемпиона Нибали. В прошлом сезоне Ричард выиграл олимпийское золото в групповой гонке и «Тур Швейцарии», а также занял третье место на «Тур де Франс», а в нынешнем пока ограничился победой в «разделке» чемпионата Эквадора и вторым местом на «Вуэльте Каталонии».

Саймон Йейтс продемонстрировал свой потенциал в марте на «Париж – Ницце», где финишировал вторым в общем зачете. К тому же Саймон прекрасно знает, как выигрывать Гранд-туры – у него есть победа на испанской «Вуэльте» в 2018 году. Будет крайне любопытно посмотреть на «Джиро» за выступлениями 42-летнего Алехандро Вальверде в его в прощальный сезон – испанец на апрельских классиках показал, что находится в прекрасной форме. Также к претендентам на розовую майку или, как минимум, на тройку призеров относят Микеля Ланду, Мигеля Анхеля Лопеса и Романа Барде. Среди менее явных фаворитов отметим Вилко Келдермана, Эстебана Чавеса, Джея Хиндли, Пельо Бильбао, Жоао Алмейду, Павла Сивакова, Хью Карти и Гийома Мартана.

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