Велоспорт. Чемпионат мира по гравийным велогонкам 2022: что ждать и где смотреть

Много велоспорта хорошего и разного! 8 – 9 октября 2022 года в итальянском регионе Венето состоится первый в истории чемпионат мира по гравийным велогонкам (Gravel World Championships) с участием многих звездных велопрофи. В число претендентов на чемпионские майки входят Матье ван дер Пул, Петер Саган, Грег Ван Авермат, Алексей Луценко у мужчин, а также Элиза Лонго Боргини и Паулин Ферран Прево.

Гравийные велогонки стремительно набирали популярность в последние полтора десятка лет, особенно в США. Да и зрелищность однодневной классики «Страде Бьянке», треть дистанции которой проходит как раз по грунтовым и гравийным дорогам, также выше всяких похвал. Так что вполне логично, что Международный союз велосипедистов обратил на гравийные велогонки внимание, запустив официальную серию соревнований и объявив о проведении профильного ЧМ.

В общей сложности на дебютный чемпионат мира зарегистрировались более 550 гонщиков разных возрастов. У женщин, которые начнут свою гонку 8 октября в 13.00 по московскому времени, дистанция составит 140 км, у мужчин (гонка пройдет 9 октября, начало в 12.00) – 192 км. Причем за победу будут бороться как маунтинбайкеры, так и звезды профессионального велоспорта. В частности, Ферран Прево выигрывала ЧМ как на шоссе, так и в маунтинбайке, где она вообще является суперзвездой

У мужчин звезда классик и шестикратный чемпион мира по велокроссу ван дер Пул, дебютирует на гравийных гонках, но все равно настроен бороться за победу, пусть и хочет, прежде всего, получить удовольствие от процесса. По его словам, по ощущениям эти гонки - нечто среднее между шоссейными гонками и велокроссом. Среди его соперников - Саган, Ван Авермат, Луценко, свежеиспеченный чемпион мира U23 Евгений Федоров, Магнус Корт Нильсен, Зденек Штыбар, который, кстати, был трехкратным чемпионом мира по велокроссу, Давиде Баллерини, Алессандро Де Марки и другие.

Результаты гонок по мере завершения смотрите здесь