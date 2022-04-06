Велоспорт. «Амстел Голд Рейс»-2022: что ждать и где смотреть

Апрель – время престижных классических однодневных велогонок Мирового тура. На очереди - «Амстел Голд Рейс» (Amstel Gold Race), которая состоится 10 апреля 2022 года с участием целого ряда суперзвезд во главе со свежеиспеченным победителем «Тура Фландрии» Матье Ван дер Пулом и олимпийским чемпионом Игр в Токио по маунтинбайку Томом Пидкоком. Впрочем, и их конкуренты также очень сильны. Естественно, знаменитая гора Кауберг станет очень важным участком в определении победителя, хотя, возможно, и не решающим.

Впервые «Амстел Голд Рейс» провели в южной части нидерландской провинции Лимбург в 1966 году. С тех пор маршрут гонки и, особенно, финишный участок менялись многократно. Многим особенно полюбился затяжной финиш в гору Кауберг (800 метров с максимальным градиентом 12,8 процентов), которым организаторы баловали велосипедных гурманов на протяжении целого десятилетия в начале нулевых. Но в последнее время Кауберг располагается довольно далеко до финиша, пусть и изрядно просеивает лидирующую группу.

На сей раз маршрут гонки составит 254,1 км – участникам придется преодолеть 33 холма, так что испытание их ждет не из легких. Старт намечен в Маастрихте, а уже первый холм (Слингерберг) встретится после девяти километров пути. Еще одним испытанием для велопрофи являются довольно узкие и извилистые дороги, испортившие жизнь в связи с авариями и проколами большому количеству фаворитов. Кстати, связка подьемов, Кауберг, Гюльхеммерберг и Бемелерберг ближе к финишу встретится дважды, а первые два холма и вовсе будут задействованы трижды.

Семь лет назад Михал Квятковски выиграл "Амстел Голд Рейс" в статусе чемпиона мира Фото © 2015 Getty Images

Основные события развернутся на последних пятидесяти километрах. Кеутеберг с максимальным грандиентом в 22 процента станет первым супериспытанием, затем гонщиков ждут как раз Кауберг, Гюльхеммерберг и Бемелерберг. Последний протяженностью 900 метров и со средним градиентом 4,5 процента, однако на усталости преодолеть его будет не так просто. После чего до финиша останется семь километров. В 2021 году на схожем рельефе от солидной лидирующей группы оторвались трое – Ваут ван Арт, Пидкок и Максимилиан Шахман. Они после Бемельберг опережали всех примерно секунд на 20, но едва-едва удержали преимущество. Первым стал ван Арт, опередивший на мгновение (не обошлось без фотофиниша) Пидкока. Ваут считался фаворитом и на сей раз, но заразился коронавирусом перед «Туром Фландрии».

Зато чемпион «Амстел Голд Рейс»-2019 (в 2020 году из-за ковида гонка не проводилась) Ван дер Пул находится в великолепной форме, что он и подтвердил своим триумфом на «Туре Фландрии». Хороши и Дилан ван Барле с Валентином Мадуасом, занявшие на «Туре Фландрии» второе и третье места соответственно. Готов к реваншу Пидкок, силен Серен Краг Андерсен, опасны чемпион «Милан – Сан-Ремо»-2022 Матей Мохорич и победитель «Амстел Голд»-2015 Михал Квятковски… Так что скучно Ван дер Пулу точно не будет.

Велоспорт. Мировой тур. Мужчины. Однодневная гонка «Амстел Голд Рейс» (Amstel Gold Race), Нидерланды. Мужчины.

10 апреля, воскресенье

Мужчины. Начало трансляции в 15:15. Женщины. Начало трансляции в 14:00 (прямая трансляция – в Eurosport Player)