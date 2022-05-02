Велогонка «Джиро д’Италия»: великие чемпионы

Велогонка «Джиро д’Италия» традиционно проходит в мае – первым из трех знаменитых Гранд-туров. За свою более чем столетнюю историю супермногодневка знала немало феноменальных сражений и ярких побед. Olympics рассказывает о самых знаменитых чемпионах «Джиро д’Италия».

Об истории «Джиро д’Италия» читайте здесь

О призовых майках «Джиро д’Италия» читайте здесь

В общей сложности к 2022 году гонка проводилась 104 раза. И почти две трети (69) побед в генеральной классификации одержали хозяева-итальянцы. До 1950 года (тогда отличился швейцарец Хуго Коблет) в общем зачете первенствовали только уроженцы Апеннин, но затем ситуация стала меняться. Впрочем, даже серьезная конкуренция со стороны иностранцев не мешала итальянцам продолжать собирать титулы – так, с 1997 по 2007 годы они выиграли розовую чемпионскую майку 11 раз подряд! С другой стороны, с 2017-го на протяжении пяти лет на «Джиро» побеждали иностранцы. Всего же успеха в «генерале» добивались представители 15 государств – вслед за итальянцами с семью победами идут бельгийцы, шесть успехов у французов, четыре – у испанцев, по три – у швейцарцев и россиян.

Совладельцами рекорда по количеству титулов являются сразу трое великих велогонщиков – по пять раз «Джиро» выигрывали итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс.

Бинда впервые стал чемпионом «Джиро» в 22 года, причем сделал это в год своего дебюта на супермногодневке, опередив любимца публики и фаворита Констанце Джирарденго. На следующий год он выиграл шесть этапов, но все равно стал вторым. Зато в 1927 году Альфредо установил, пожалуй, рекорд на все времена, первенствовав на 12 этапах, а также в общем зачете. Он также победил на «Джиро» в 1928, 1929 и 1933 годах, в общей сложности финишировав первым на 41 этапе. Этот рекорд, кстати, удалось побить только его соотечественнику Марио Чиполлини в 2003 году. На счету легендарного спринтера Супермарио 42 виктории на этапах «Джиро».

Феличе Джимонди в общей сложности попадал в тройку призеров на "Джиро" девять раз!

Кто знает, не заверши Бинда карьеру в 30 лет каких результатов он бы мог достичь, но вскоре Италия получила новых велосипедных героев. Знаменитое соперничество Джино Бартоли и Фаусто Коппи на «Джиро» прерывалось но время Второй Мировой войны, но все равно звездные гонщики выиграли на двоих восемь итальянских Гранд-туров. Бартоли побеждал трижды (1936, 1937 и 1946 годы), а Коппи – пять раз (1940, 1947, 1949, 1952 и 1953 годы). Отметим, что Фаусто свою первую «Джиро» выиграл в возрасте 20 лет.

Еще один пятикратный чемпион Меркс также свой первый успех на «Джиро» отпраздновал достаточно рано, ему было всего 22 года. Причем гонщик по прозвищу Каннибал именно в Италии одержал дебютную победу на Гранд-турах. Он также выиграл «Джиро» в 1970, 1972, 1973 и 1974 годах. Кстати, и у Меркса был достойный соперник – итальянец Феличе Джимонди трижды побеждал на этой гонке (1967, 1969 и 1976), дважды становился вторым и четырежды третьим.

Кроме того, трехкратными триумфаторами «Джиро» были итальянцы Фиоренцо Маньи, Джованни Брунеро и Карло Галетти, а также француз Бернар Ино.