Велогонка «Джиро д’Италия»: история итальянского Гранд-тура

Профессиональный велоспорт многообразен. Но вот уже много десятилетий на общем фоне выделяются три «кита» - итальянский, французский и испанский Гранд-туры, каждый из которых продолжается более трех недель. Olympics рассказывает об увлекательной истории велосипедной супермногодневки «Джиро д’Италия»

Дебют «Джиро» (Giro d'Italia) состоялся в 1909-м, но подготовка к масштабной многодневной гонке началась еще годом ранее. Инициатором и идейным вдохновителем многодневного велотура по итальянским дорогам стал редактор издания La Gazzetta dello Sport Тулло Марганьи, который увлек своим энтузиазмом коллег и руководство газеты. Ранее с легкой руки Марганьи под патронажем газеты появились две однодневные гонки, которые сейчас считаются легендарными – «Джиро ди Ломбардия» и «Милан – Сан-Ремо». Но понятно, что организация многодневной гонки потребовала куда больших финансовых вложений – довольно много времени ушло на поиск спонсоров.

В итоге, первая «Джиро д’Италия» стартовала 13 мая 1909 года, первый этап протяженностью 397 километров (!) прошел от Милана до Болоньи, на старт вышло 127 участников. Дебютный этап выиграл Дарио Бени, а в общем зачете 30 мая в Милане (всего было проведено восемь этапов, до финиша добрались 49 велосипедистов) победу одержал 24-летний Луиджи Ганна. Кстати, первые годы победитель генеральной классификации определялся не по времени, а по специальной системе очков.

Гонка мгновенно стала хитом в Италии и, естественно, получила продолжение. Заинтересовались ей и иностранные велосипедисты – первым победителем этапа в 1910-м стал француз Жан-Батист Дортиньяк, ранее побеждавший на этапах «Тур де Франс». Но в общем зачете доминирование итальянцев продолжалось еще много десятилетий. Только в 1950 году гегемонию итальянцев удалось прервать Хуго Коблету из Швейцарии, выигравшему розовую майку чемпиона. Эта «Джиро» была 33-й по счету, поскольку в Первую (с 1915 по 1918) и Вторую (с 1941 по 1945) мировые войны гонки не проводились. Кстати, чемпионская розовая майка на «Джиро» вошла в обиход с 1931 года. Подробнее о ней и других призовых майках «Джиро» читайте здесь.

Обладатели призовых маек "Джиро" в 2014 году Фото © 2014 Getty Images

Привычная система определение чемпиона, исходя из суммарного времени прохождения этапов, сменила «очковую» в 1914 году. Ранее первым двукратным чемпионом стал Карло Галетти. В двадцатые – тридцатые годы двадцатого века наступила эра Альфредо Бинды – с 1925 по 1933 годы он становился чемпионом «Джиро» пять раз, а также стал первым в истории победителем горной классификации (1933). Бинда до сих пор является совладельцем рекорда по количеству побед в общем зачете итальянского Гранд-тура – также по пять чемпионских титулов на «Джиро» у его соотечественника-итальянца Фаусто Коппи (с 1940 по 1953-й) и бельгийца Эдди Меркса (с 1968 по 1974-й).

Количество этапов постепенно увеличивалось, хотя и «плавало» год от года. Но в последние несколько десятилетий «Джиро» проходит по стандарту – 21 этап или 20 этапов и пролог. Популярность гонки постоянно росла, что способствовало ее международному развитию. Впервые старт за пределами Италии был дан в 1965 году – в Сан-Марино. Впоследствии практика продолжилась, а в последние годы активизировалась – только с 2010 года «Джиро» стартовала в Нидерландах (дважды), Дании, Северной Ирландии, Израиле и в 2022 году планируется в Венгрии.