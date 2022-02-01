Великие олимпийские моменты. Конькобежный спорт. Шилков-1956

История Бориса Шилкова — одного из сильнейших конькобежцев мира середины 1950-х — была бы едва ли возможна в условиях современного профессионального спорта. Будущий чемпион первых для сборной СССР Зимних Олимпийских игр в Кортина-д’Ампеццо и мировой рекордсмен в детстве не мечтал о спорте, а с коньками ассоциации у него и вовсе были не самые приятные. Отец пытался поставить десятилетнего мальчика на самодельные салазки — эксперимент закончился болезненным падением. Тем не менее худощавый Борис, уроженец Архангельска, был закаленным и физически крепким.

Поворотным моментом в жизни юного помора, учившегося в тот момент в судостроительном техникуме, стал поход с друзьями на стадион, где проходила матчевая встреча сильнейших местных конькобежцев и спортсменов из Ленинграда. Азарт и скорость увлекли Бориса, он заявил друзьям, что вскоре сам станет бегуном на коньках, и притом — лучшим в мире! Семнадцатилетнего Шилкова подняли на смех, но, к счастью, молодой тренер Борис Дунаев поверил в юного спортсмена.

Когда спустя несколько лет Борис переехал в Ленинград, чтобы работать на Кировском заводе, он попал в секцию к человеку, который поставил ему уникальную чемпионскую технику — Александру Калинину. Последний был тренером-экспериментатором: он верил, что может придумать новую систему подготовки сильнейших спортсменов, но подходящего «материала» в городе на Неве у него не было. Калинин и Шилков, в итоге, первыми в мире отработали плавную технику с ранним отталкиванием: Борис бежал почти бесшумно и внешне легко. Еще одним ноу-хау наставника и спортсмена стала отработка очень быстрого начала на средних и стайерских дистанциях (1500 и 5000 м). Это позволяло не ориентироваться на соперника, а бежать исключительно от себя.

Над Шилковым и Калининым смеялись, их критиковали, но своей философии они не изменили, и уже к началу 1950-х Борис вошел в число сильнейших конькобежцев страны. В 1952 году на высокогорном катке «Медео» он показал второе время в мире на дистанции 1500 м, а чуть позже быстрее всех в СССР пробежал 5000 м на равнине в Свердловске. Три года подряд (1953-1955) Шилков становился чемпионом страны в многоборье, и это при наличии сильнейшего конкурента — чемпиона мира-1953 Олега Гончаренко. На международном уровне у дуэта советских конькобежцев вышло ярким противостояние в1954-м с трехкратным олимпийским чемпионом-1952 Яльмаром Андерсеном. Шилков выиграл многоборье и на чемпионате мира в Саппоро (Гончаренко стал вторым), и на чемпионате Европы в Давосе, однако в Швейцарии Андерсен выиграл обе длинные дистанции (5000 и 10 000) — Бориса выручила только скорость на любимой «полторашке».

К Олимпийским играм-1956 в Кортина-д’Ампеццо Шилков подходил в статусе мирового рекордсмена на 5000 м: на «Медео» годом ранее он пробежал дистанцию за фантастические 7 минут 45.6 секунды (лучшее время Бориса продержится 8 лет!). Однако советские спортсмены не были однозначными фаворитами: в 1955 году швед Сиги Эрикссон нанес им болезненное поражение на чемпионате мира по многоборью в Москве.

В день забега — 30 января 1956 года — на озере Мизурина, где скандинавские инженеры соорудили уникальный плавучий каток, стояла ясная погода. Ориентир всем остальным задал конькобежец из ГДР Хельмут Кунерт — уже в первом забеге он побил олимпийский рекорд и пробыл в статусе лидера до финиша третьей пары: не самый звездный голландец Вим де Граф едва не выбежал из 8 минут. В следующем забеге по жребию стартовали Борис Шилков и Пэт Макнамара из США. Советский спортсмен с самого старта рванул вперед и не сбавлял темп, фирменная беззвучная техника и невероятная скорость приводили в восторг зрителей, и в шок — соперников. За сто метров до финиша Шилков включил руки и выдал финальное ускорение: время на секундомере — 7:48.7! Знаменосец советской команды на церемонии открытия Игр Олег Гончаренко не сдался и пробежал в этот день по личному рекорду, но этого не хватило даже для серебра: Эрикссон был еще быстрее. Но и его лучшее время в карьере оказалось на 8(!) секунд медленнее результата Шилкова.

После финиша организаторы катали тройку призеров на огромных санях, Шилков широко улыбался, показывал Сиги Эрикссону коньки, выточенные слесарем Степаном Некрасовым, а после церемонии награждения подарил своему шведскому сопернику пыжиковую шапку на память. С тех пор на стайерских дистанциях у конькобежцев из России и СССР была только одна победа — при этом, время чемпиона оказалось медленнее секунд Шилкова.