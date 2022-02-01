Великие олимпийские моменты. Биатлон. Эстафета-1972

Сборная СССР по биатлону в 1970-е – образец единства и мастерства. Начиная с 1968 года, когда эстафета была добавлена в программу Игр, советские спортсмены неизменно выигрывали золото в команде. Удивительная серия составила 20 лет и продлилась до 1988 года.

Впервые сборная СССР победила в эстафете в 1968 году во Франции. Команду представляли Александр Тихонов, Николай Пузанов, Виктор Маматов и Владимир Гундарцев. Интересно, что Маматов, помимо участия в эстафете, был основным претендентом на победу в индивидуальной гонке. Но спортсмен ошибся стратегически: он в числе прочих лидеров выбрал стартовать в конце, однако обрушившийся дождь спутал планы фаворитов. Большинство из них просто не смогли бороться в таких сложных условиях. Победил норвежец Магнар Сольберг. А партнер Маматова по команде Тихонов стал вторым.

Спустя четыре года уже в Саппоро поехала наполовину обновленная команда. Вместо Пузанова и Гундарцева были заявлены Ринат Сафин и Иван Бяков. Никто из команды не смог попасть на подиум в индивидуальной гонке. Поэтому необходимо было реабилитироваться в эстафете. Но здесь все пошло не так с самого начала.

На стартовом этапе бежал Тихонов. По задумке тренеров, молодой спортсмен должен был создать комфортный отрыв для партнеров по команде. Александр справлялся с задачей: без ошибок прошел первый рубеж, но после – совершил две ошибки на втором. Правда, это не мешало ему идти в числе лидеров. Преодолев два штрафных круга, Тихонов отправился на передачу эстафеты, но тут неожиданно лыжа под его ногой раскололась в щепки. Тихонов продолжал движение на одной и передвигался таким образом целый километр, пока конкуренты проезжали мимо. Никто из его команды не видел происходящее и не понимал, почему спортсмен еще не передал эстафету. Помощь Тихонову пришла откуда ее точно не ждали.

Спортсмен из ГДР Дитер Шпеер разминался в лесу перед своим этапом. И увидел ковыляющего Тихонова. Он моментально среагировал, подбежал к спортсмену и отдал ему свою лыжу. Несмотря на разницу в размере обуви, это сильно облегчило задачу биатлонисту, и он добрался до финиша своего этапа. Александр закончил его лишь девятым, и сборную СССР тут же выписали из числа претендентов на победу. Но эксперты явно недооценили силу спортсменов: Маматов, Сафин и Бяков прошли дистанцию почти без ошибок и вернули сборной лидерство, опередив ближайших преследователей финнов почти на 3 минуты. Команда ГДР стала третьей.

Многие не понимали, зачем Шпеер помог конкуренту. И даже осуждали его за это. Но уже после выяснилось, что их с Тихоновым связывала если не близкая дружба, то очень теплые отношения за пределами трассы. Например, Александр подарил Дитеру винтовку, с которой тот выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира 1971 года. В этой гонке, он, кстати, обошел Тихонова. В том же году Шпеер посетил СССР вместе со своей женой. Они отправились в Новосибирск сразу после свадьбы, чтобы увидеться с Тихоновым.

После этой победы в Саппоро Александр Тихонов выиграл еще два олимпийских золота. А Международный союз биатлонистов признал его лучшим спортсменом 20 века.