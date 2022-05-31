Великие олимпийские моменты. Тяжелая атлетика. Лаша Талахадзе в Рио-2016

Лаша Талахадзе стал символом тяжелой атлетики последних лет, а его по-настоящему мировая слава началась с 2016 года, когда он победил на Олимписких играх в Рио-де-Жанейро.

Лаша родился 2 октября 1993 года в грузинском Сачхере. Стал участвовать в международных соревнованиях в 2010 году, сразу начал выступать в категории свыше 105 кг.

У него была непростая спортивная судьба, как и у многих тяжелоатлетов того периода, но в 2015 году для Талахадзе наступили светлые времена. Перед Олимпиадой в Рио, на которую он мечтал попасть, несмотря на трудности, Лаша победил на чемпионатах Европы и мира. В Бразилии именно грузинский тяжелоатлет был фаворитом. Но борьба ему предстояла не только с соперниками.

Точнее, не только с соперниками-современниками, среди которой у грузина не нашлось очень серьезных конкурентов. Талахадзе вышел и за золотом, и за новым рекордом, который держался долгие годы. Мировой рекорд еще в 2000 году установил легендарный иранец Хусейн Резазаде, один из лучших тяжелоатлетов в истории, — двукратный олимпийский чемпион (Сидней-2000 и Афины-2004) в весе свыше 105 кг.

Но Талахадзе всегда хотел превзойти достижение великого спортсмена и войти в историю. Лаша выдал настоящее шоу, держал в напряжении болельщиков в течение всего дня и все-таки сделал это. Он взял вес 473 кг в сумме, превзойдя рекорд Резазаде на 1 кг.

В тот момент грузинскому атлету было всего 23 года. Логично, что он не остановился на рекорде и начал покорять новые вершины, готовясь к следующей Олимпиаде.

В 2017 году на ЧМ ему покорились сразу два новых мировых достижения — рекорды в рывке (220 кг) и по сумме (477 кг). Дальше он постоянно обновлял эти цифры, выйдя на новый пик формы в Токио-2020.

Да, к тому моменту сменилась весовая категория и рекорды обнулились. Теперь спортсмены стали выступать в весе свыше 109 кг, но суть все же не поменялась. Лаша Талахадзе продолжал задавать здесь моду, а в Токио устроил очередное шоу. Сразу три мировых рекорда! Рывок — 223 кг, толчок — 265 кг, сумма — 488 кг. Легендарный результат и второе олимпийское золото.

На чемпионате мира в Ташкенте он взял 492 кг и постепенно идет к магической цифре в 500 кг. Поэтому каждый турнир, в котором принимает участие Лаша Талахадзе, вызывает огромный интерес, ведь, возможно, главный рекорд тяжелой атлетики всех времен не за горами.