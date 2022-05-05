Великие олимпийские моменты. Теннис. Маррей-2012

Британский теннисист Энди Маррей выиграл значительно меньше турниров «Большого шлема», чем Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Зато в его активе есть достижение, которое никто из «Большой тройки» так и не смог повторить – он дважды выигрывал Олимпийские игры в мужском одиночном разряде. Причем впервые он завоевал олимпийское золото на домашних Играх-2012 в Лондоне. Добавив к нему, кстати, еще и серебряную медаль в миксте.

Для шотландца Маррея Олимпиада в Лондоне стала уже второй по счету. Но первый «блин» в 2008 году в Пекине вышел для него комом – Энди вылетел уже в первом круге одиночного разряда, проиграв Лу Яньсуню, да и в паре с братом Джейми не прошел дальше второго круга. На тот момент Маррей был шестой ракеткой мира, так что ожидания наверняка были заметно выше. Однако именно к Играм в Лондоне 25-летний британец подошел в расцвете сил. Хотя побед на «Больших шлемах» у него к тому моменту еще не было – только четыре финала, в Нью-Йорке в 2008 году, в Мельбурне в 2010 и 2011 годах и на Уимблдоне в 2012-м.

Пусть Маррея и относили к лидерам мужского тенниса, на начало олимпийского сезона-2012 он приобрел репутацию «вечно четвертого». Именно четвертым в рейтинге ATP он завершил 2011 год. Однако в новом сезоне решился на перемены в подготовке – стал тренироваться под руководством легендарного теннисиста прошлого Ивана Лендла. И такое сотрудничество начало давать плоды. Правда, до Олимпиады в активе Энди в 2012 году значился всего один титул – в Брисбене в январе. Кроме того, он дошел до полуфинала Australian Open, финалов в Дубае и Майами. На Уимблдоне буквально за три недели до старта олимпийского турнира Энди впервые в карьере вышел в финал, где взял первый сет у Федерера, но уступил в четырех партиях. К домашней Олимпиаде он подошел по-прежнему в статусе четвертой ракетки мира, однако в связи с травмой Рафаэля Надаля получил третий номер посева.

Теннисный олимпийский турнир проводился на травяных кортах Уимблдона, что также давало Энди дополнительное преимущество. Хотя главными фаворитами все равно считались Федерер и Джокович. Трибуны поддерживали Маррея даже активнее, чем на традиционном Уимблдоне, хотя, с другой стороны, давление также сказывалось. Британец справился с ним блестяще, проведя практически идеальный турнир, по ходу которого проиграл всего одну-единственную партию! В двух первых кругах он довольно уверенно переиграл швейцарца Стэна Вавринку и финна Яркко Ниеминена, после чего столкнулся со сложностями во встрече с Маркосом Багдатисом. Киприот даже взял первый сет, однако Маррей сумел переломить ход поединка и победить 4:6, 6:1, 6:4.

В четвертьфинале с испанцем Николасом Альмагро Энди доминировал (6:1, 6:4), выйдя в полуфинале на Джоковича. В обеих партиях соперники до 5:5 брали свою подачу, но в концовках сетов сильнее оказывался британец. Причем во второй партии при 4:4 и 5:5 он сумел отыграть брейк-пойнты. Итоговый счет – 7:5, 7:5 и в качестве приза матч за золото с Федерером. Где, к удивлению многих, борьбы не получилось – Маррей выиграл 6:2, 6:1, 6:4 и стал олимпийским чемпионом. Возможно, швейцарец просто не успел восстановиться после изматывающего полуфинала с аргентинцем Хуаном-Мартином Дель Потро протяженностью почти четыре с половиной часа. Как бы то ни было, Маррей реализовал британскую мечту. Мог он сделать и золотой дубль с Лорой Робсон в миксте, однако в финале британская пара уступила белорусам Виктории Азаренко и Максу Мирному 6:2, 3:6, 8:10.

Олимпийский успех Лондона заметно подстегнул карьеру Маррея, добавил, по его собственному утверждению, уверенности в своих силах и помог выиграть US Open месяц спустя. В дальнейшем Энди также отметился триумфами на Уимблдоне в 2013 и 2016 годах, добыл второе золото на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, а также стал первой ракеткой мира.