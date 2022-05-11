Великие олимпийские моменты. Теннис. Граф-1988

На Олимпийских играх 1988 года в Сеуле состоялось возвращение тенниса в официальную олимпийскую программу после перерыва в 64 года. И, надо признать, возвращение получилось триумфальным – в женском одиночном разряде победу одержала Штеффи Граф, тем самым окончательно оформив величайшее достижение в теннисной истории, не повторенное до сих пор. 19-летняя Граф стала единственной, выигравшей так называемый Золотой шлем – четыре турнира «Большого шлема» и Олимпиаду в течение одного календарного года.

Об уникальности Граф заговорили еще в середине первого после перерыва олимпийского цикла. Юная немецкая теннисистка в сезоне 1985 года уже начала обыгрывать многих звезд, завершив его на шестой строчке рейтинга WTA. Предолимпийский сезон-1987 Штеффи завершила первой ракеткой мира, пусть и уступила в финалах Уимблдона и US Open опытнейшей Мартине Навратиловой. Вот только Штеффи только прибавляла, выдав в 1988 году не только свой лучший сезон в карьере, но и, пожалуй, лучший сезон в истории современного тенниса в Открытую эру в исполнении одного спортсмена.

Цифры действительно впечатляют – в 1988-м Граф выиграла 72 матча из 75, завоевав 11 титулов. На «Больших шлемах» она и вовсе выглядела фантастически, отдав всего две партии – Навратиловой в финале Уимблдона и Габриэле Сабатини в финале US Open. 18-летнюю аргентинку многие называли главной соперницей Граф на ближайшие годы и также относили к фаворитам Игр в Сеуле, которые стартовали буквально через 10 дней после окончания открытого чемпионата США.

Таким образом, к старту Олимпиады Штеффи уже собрала весь Большой шлем, что прежде удавалось только Дону Баджу (1938) и Роду Лэйверу (1962 и 1969) у мужчин и Морин Конноли (1953) и Маргарет Корт (1970) у женщин. Победа на Олимпиаде могла стать «вишенкой на торте» для Граф. И немецкая теннисистка не упустила шикарный шанс. В Сеуле она, само собой, получила первый номер посева. Матчи проводились на харде, хотя для Штеффи в тот год было абсолютно все равно на каком покрытии играть. С другой стороны, не требовалось адаптация после US Open. Состав участниц также был очень мощным – на Играх-1988 в женском одиночном разряде помимо Граф сыграли звездные Крис Эверт, Сабатини, Пэм Шрайвер, Хелена Сукова, Наташа Зверева, Зина Гаррисон, сестры Мануэла и Катерина Малеевы…

Штеффи Граф празднует победу на Играх в Сеуле Фото © 2019 Getty Images

Первый круг Граф пропустила, а во втором круге встретила серьезное сопротивление Лейлы Месхи – советская теннисистка на равных сражалась с лидером мирового тенниса в первой партии, уступив 5:7, 1:6. В третьем круге Граф легко переиграла Катерину Суир из Франции 6:3, 6:0, а в четвертьфинале едва не позволила сотворить сенсацию Ларисе Савченко из СССР, победив в напряженном трехсетовом матче – 6:2, 4:6, 6:3. Полуфинал против американки Гаррисон (6:2, 6:0) и финал против Сабатини (6:3, 6:3) получились менее сложными и напряженными.

Таким образом, Штеффи завоевала золотую медаль. Граф понимала важность успеха, соглашаясь – она установила потрясающее достижение, повторить которое в будущем мало кому удастся. По факту к 2022 году это не удалось вообще никому – ни у мужчин, ни у женщин. В следующем олимпийском цикле немецкая теннисистка продолжала собирать титулы, однако такого доминирования уже не было, в том числе и из-за травм – она взяла шесть «Больших шлемов» за четыре сезона, а в финале Олимпиады-1992 в Барселоне сенсационно уступила американке Дженнифер Каприати.