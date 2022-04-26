Великие олимпийские моменты. Теннис. Агасси-1996

Один из самых харизматичных игроков за всю историю мирового тенниса Андре Агасси за свою карьеру выиграл восемь турниров «Большого шлема». Еще одним ярчайшим моментов в его звездной карьере стала победа на домашних Олимпийских играх 1996 года в Атланте, которая далась отнюдь не так просто, как могло показаться.

Агасси стал звездой еще будучи тинэйджером, но в его карьере в ранние годы чередовались взлеты и падения, не позволявшие бороться за лидерство в мировом теннисе. Олимпийский цикл перед Играми в Атланте начался для него как раз со спада, связанного с болезнью и травмой. Только к весне 1994 года Андре разобрался с проблемами со здоровьем и начал сотрудничество Брэдом Гилбертом – призером Олимпиады 1988 года в Сеуле. И вскоре к Агасси пришли топ-результаты – он впервые победил на US Open в 1994 году, в начале 1995 года первенствовал и на Australian Open, а 10 апреля 1995 года стал первой ракеткой мира.

Вот только продержаться на вершине довольно долго будущий супруг Штеффи Граф не сумел. Олимпийский сезон Андре начал в статусе второй ракетки мира, но за исключением титула в Майами какими-либо серьезными достижениями похвастаться не мог, часто вылетая на ранних стадиях. Перед Играми-1996 он, в частности, выиграл всего один матч на «Ролан Гаррос», а на Уимблдоне вылетел уже на старте. После чего неудачно сыграл в Вашингтоне (вылет в третьем круге) и отправился в Атланту в статусе шестой ракетки мира.

Победа на Олимпийских играх в Атланте стала для Андре Агасси важнейшим достижением Фото © 1996 Getty Images

Правда, в связи с отказами Пита Сампраса и других игроков топ-5 26-летний Агасси получил первый номер посева. Но его форма, пусть и на удобном для теннисиста покрытии хард, вызывала большие вопросы. К тому же и сильных соперников во главе с хорватом Гораном Иванишевичем и шведом Томасом Энквистом у звездного американца было достаточно. Вот только Иванишевич сенсационно вылетел уже на старте, Энквист не дошел до четвертьфинала, а Агасси… Он с боем продвигался по турнирной сетке. В первом круге только на двух тай-бейках дожал шведа Йонаса Бьоркмана, затем обыграл словака Кароля Кучеру 6:4, 6:4 и итальянца Андреа Гауденци 2:6, 6:4, 6:2.

Самый сложный матч получился у него с южноафриканцем Уэйном Феррейрой в четвертьфинале. Все решилось только в самой концовке решающего сета – 7:5, 4:6, 7:5. Да и с Леандером Паесом из Индии пришлось в полуфинале нелегко – 7:6, 6:3. Предполагалось, что и финал против двукратного чемпиона «Ролан Гаррос» испанца Серхи Бругейры получится затяжным и непредсказуемым. Но Агасси совладал с нервами и выдал, пожалуй, свой лучший матч на олимпийском турнире, победив 6:2, 6:3, 6:1. Впоследствии Андре подчеркивал, что олимпийское золото – одно из главных достижений в карьере. На волне эйфории любимец Америки выиграл крупный турнир в Цинциннати, после чего снова начался спад. В 1997 году он вылетел из топ-100, но нашел в себе силы вернуться на вершину. Завершил карьеру Андре в 2006 году в возрасте 36 лет.