Великие олимпийские моменты. Прыжки с трамплина. Белоусов-1968

В 1968 году советский спортсмен Владимир Белоусов стал олимпийским чемпионом по прыжкам с трамплина. 21-летний спортсмен из Ленинградской области опередил Иржи Рашку из Чехословакии и Ларса Грини из Норвегии. Это единственная победа атлетов СССР и России в этом виде спорта, больше подобных успехов не было.

Да и во французском Гренобле в такой результат мало кто верил. Сборная СССР не блистала в прыжках с трамплина и никогда не считалась фаворитом. Состав на Игры-1968 тоже не предполагал каких-то удивительных открытий: в команду вошли молодые спортсмены, не имевшие опыта выступлений на столь крупных соревнованиях — Анатолий Жегланов, Гарий Напалков и Владимир Белоусов. Государство не делало на них ставку, финансирование было соответствующим. Летающие лыжники получили во Франции ветхий инвентарь и жили в бывших казармах.

Но у Белоусова была хорошая мотивация, поэтому он не обращал внимания на трудности. До Игр молодой человек познакомился с девушкой, которая ему очень понравилась. Он пообещал привезти ей медаль Гренобля и во Франции полностью сосредоточился на этой задаче.

Соревнования проводились в два этапа. Золото брал тот, у кого больше всего баллов по сумме двух прыжков.

На нормальном трамплине победил чехословак Иржи Рашка. Интересно, что эта победа тоже стала единственной для его соотечественников в истории олимпийских прыжков с трамплина. После первой попытки на нормальном трамплине Анатолий Жегланов был близок к медалям, но не смог развить успех. Владимир Белоусов стал восьмым.

Впереди был большой трамплин. Тем временем состояние трассы для разгона вызывало большие вопросы. Сначала она превратилась в кашу из-за того, что ее посыпали солью. Это гасило скорость при разгоне, и спортсмены решили написать протест. После этого мягкий снег убрали и засыпали новый. Стало лучше, но все равно трасса была разнородной. К тому же, вдруг ударили морозы, снег превратился в лед. Трасса становилась все опаснее, а сильный ветер добавлял экстрима. Несмотря на такие условия, 18 февраля 1968 года спортсмены все же вышли разыгрывать медали.

Решено было провести всего одну попытку. Белоусов совершил прыжок на 99 метров, показав великолепную технику. Противостояние советского спортсмена, Рашки и японца Такаси Фудзисавы вызвало огромный интерес зрителей, поэтому организаторы все-таки решили провести вторую попытку.

Белоусов снова прыгнул дальше всех — 101,5 метра. Так как погода налаживалась, решено было провести еще одну, так называемую справедливую попытку. Позже Белоусов признавался, что уже дважды почувствовал себя чемпионом, поэтому в третий раз настраиваться было очень тяжело. Спортсмен переволновался, но в нужный момент сумел переключиться: «Ушел на полянку к елочкам, посидел один».

В третьем прыжке он снова показал лучший результат по дальности. Первую попытку посчитали тренировочной, по сумме двух последующих Белоусов стал олимпийским чемпионом. Рашка отстал на 1,7 балла, Ларс Грини из Норвегии — на 17.

На следующие Игры Белоусов не поехал из-за конфликта внутри команды.

Обстоятельства не смогли помешать Белоусову добыть победу Олимпийских игр. Но после завершения карьеры, в 90-х годах, другие обстоятельства лишили спортсмена золотой медали. Воры украли ее из квартиры спортсмена, она так и не была найдена. В 2015 году Белоусову вручили дубликат олимпийской награды.

Достижение Владимира Белоусова до сих пор не смог повторить ни один соотечественник, и, судя по результатам, это вряд ли скоро изменится.