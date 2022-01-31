Великие олимпийские моменты. Конькобежный спорт. Косичкин-1960

В истории экипировки для профессиональных конькобежцев случилось всего две революции: одна из них — перед Олимпиадой-1998 в Нагано, когда получили массовое распространение клапы (коньки, у которых лезвие закреплено только в передней части ботинка), а вторая — непосредственно на Играх-1960 в США. И если в первом случае российские спортсмены оказались в роли догоняющих — в Японии они остались без медалей, то 62 года назад советская мужская команда была впереди всех: новая экипировка помогла выиграть сразу два золота.

Первым супергероем в обтягивающем трико, рассекающим по льду (а он в Скво-Вэлли впервые в истории Олимпиад был искусственным) на недостижимых скоростях,суждено было стать стайеру Виктору Косичкину. Его победа на дистанции 5000 м уникальна по многим параметрам: олимпийское золото уроженец села Мошки выиграл в день рождения (25 февраля 1960 года Косичкину исполнилось 22 года), эта победа стала последним успехом стайеров из СССР и России на Играх, а также примером для подражания, навсегда изменившим облик спортсменов-конькобежцев.

Великие чемпионы Кортина-д'Ампеццо-1956 (Евгений Гришин, Юрий Михайлов, Борис Шилков) выходили на лед и устанавливали рекорды в шерстяных свитерах и парусиновых брюках — нетрудно представить, сколько пота накапливала эта экипировка и насколько тяжелела к финишу «пятерки», а уж тем более «десятки». К тому же, об аэродинамичности не было и речи. Первым несовершенство экипировки заметил главный двигатель прогресса советского конькобежного спорта Константин Кудрявцев (благодаря его усилиям был построен уникальный высокогорный каток «Медео», до сих пор являющийся одной из лучших тренировочных баз сильнейших бегунов по льду). Тренер сборной и сам в недалеком прошлом выдающийся спортсмен ставил опасные с точки зрения идеологии эксперименты — шил специальный костюм из шелкового флага делегации СССР (за что чуть не поплатился — благо случилось это во времена Хрущевской оттепели). Решение пришло к Кудрявцеву с подсказки юного и чрезвычайно амбициозного спортсмена Виктора Косичкина во время предолимпийского чемпионата мира в Давосе (Швейцария).

Юный стайер, не считавшийся звездой даже в сборной СССР (куда выше котировались вице-чемпион Европы и чемпион мира Борис Сенин, а также двукратный олимпийский призер Олег Гончаренко), во время соревнований в Швейцарии замерз в ожидании своего забега и попросил конькобежек из ГДР подкинуть теплых вещей. Последние снабдили Косичкина капроновыми колготками. Виктор использовали их в роли термобелья, но сразу почувствовал пресловутый компрессионный эффект. Перед вылетом на Олимпиаду в США спортсмен уговорил Кудрявцева купить колготки и облегающий свитер из синтетики — это событие стало судьбоносным. Уже на утренней разминке Косичкин, одетый в облегающую (за исключением смешной шапки-чепчика) одежду, под чутким контролем секундомера тренера едва не побил мировой рекорд на дистанции 3000 м. После этого стало ясно, что и на старт олимпийского забега Виктор выйдет в колготках...

Первой радостной новостью дня для будущего чемпиона стали слова Николая Озерова. Знаменитый комментатор заранее узнал итоги жеребьевки забега на 5000 м и с довольным видом сообщил о них Косичкину утром в олимпийской столовой. Виктору предстояло бежать в паре с рекордсменом мира на дистанции вдвое длиннее — Яном Песманом из Нидерландов. Три первых круга Кудрявцев сдерживал подопечного, но когда понял, что в этот день удается все — дал добро на максимальный темп...В итоге Песман добежал до бронзы, но проиграл советскому атлету половину круга: все это время трибуны скандировали «Happy Birthday to you, Victor!». Косичкин так и завершил соревнования с лучшим временем — главный фаворит Кнут Йоханнесен из Норвегии, действующий чемпион Европы, отстал почти на десять секунд. Спринтер Евгений Гришин взял колготки Косичкина и выиграл в них второе свое золото Игр, а Йоханнесен, совершив рейд в ближайший чулочный магазин, взял реванш у своего обидчика на дистанции 10 000 м.