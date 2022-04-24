Великие олимпийские моменты. Истории легендарных побед

Преодоление, настойчивость, драматичные развязки и счастливые случайности — за все это мы любим спорт и те эмоции, которе он нам дарит. Olympics собрал для вас истории легендарных побед на Олимпийских играх. Фигурное катание, легкая атлетика, гимнастика, игровые виды спорта... Наверняка, вы найдете здесь ту историю, действие которой разворачивалось на ваших глазах — на арене или на экране телевизора. А если нет, то узнаете что-то новое о старых героях или познакомитесь с восходящими звездами.