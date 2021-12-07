Великие олимпийские моменты. Фигурное катание. Белоусова – Протопопов-1964

Серия олимпийских побед советских и российских спортивных пар в фигурном катании длилась почти пять десятилетий. Сменялись эпохи, имена чемпионов, даже названия страны, но дуэты, ее представляющие, продолж али побеждать. На 12 главных стартах четырехлетия фигуристы СССР, СНГ, России неизменно поднимались на высшую ступень пьедестала. И начали эту невероятную серию Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Они стали первыми олимпийскими чемпионами из СССР не только в парном катании, но и во всех видах. Ранее лишь Николай Панин-Коломенкин выигрывал Игры, представляя Российскую империю (в 1908-м).

Людмила Белоусова и Олег Протопопов начали заниматься фигурным катанием в 16 и 15 лет, встали в пару с другими партнерами еще позже, образовали свою пару еще позже – в 19 и 22. Это было в декабре 1954-го. Нацеленные на отточенность элементов, идеальную синхронность движений и разговор мужчины и женщины во время проката они, казалось бы, не слишком заботились о технической стороне своих программ. В то время как их соперники, Нина и Станислав Жук, вовсю удивляли новыми элементами: серебряные призеры чемпионата Европы-1958 первыми стали исполнять поддержки на одной руке, что тогда признавали опасным.

Белоусова и Протопопов на том первенстве континента стали 10-ми: сказались и ошибки, и не самая высокая сложность элементов.

В 1960-м они выступили на Олимпийских играх, что дало им неоценимый опыт участия на самом важном старте в своем виде спорта, а также бесценные наблюдения за тренировками и выступлениями топ-фигуристов не только в парном, но и в одиночном катании.

В 1962 и 1963-м дуэт выиграл чемпионат СССР и стал серебряным призером чемпионатов Европы и мира. Накануне олимпийского сезона с Белоусовой и Протопоповым снова стал работать Игорь Москвин, сотрудничавший с ними в начале их совместной карьеры.

«После сезона 63-го года мы совершенно отчетливо поняли, что нам крайне необходим человек, который самым тщательным образом контролировал бы нашу работу, давая ей строгую, объективную оценку, направляя наши усилия в нужное русло. Конечно, это должен был быть специалист, знающий парное катание не только по учебникам и рассказам других. Мы обратились за помощью к Игорю Борисовичу, и он согласился работать с нами», – вспоминали Людмила Евгеньевна и Олег Алексеевич в своей книге «Золотые коньки с бриллиантами».

Москвин был учеником Александра Гандельсмана, который будучи воспитанником Николая Панина являлся одним из тех, кто положил начало парному катанию в СССР. Как продолжатели дела Панина и Гандельсмана, Москвин с Белоусовой и Протопоповым продолжили развитие ленинградской школы. Музыкальность, тематическая программа, последовательность элементов, отражающая суть композиции и образы. По этому пути они шли.

Людмила Белоусова: «Я горжусь, что нам удалось первыми в истории советского фигурного катания завоевать золотые медали. Это большое достижение в моем любимом виде спорта». Фото © Фотохроника ТАСС

На предолимпийском чемпионате Европы, который уже давно считается важным для определения перспектив на ближайших Играх, Белоусова и Протопопов уступили Марике Килиус – Гансу-Юргену Боймлеру. К Играм в Инсбруке немецкий дуэт подходил в ранге шестикратных чемпионов Европы, действующих чемпионов мира и серебряных призеров Олимпийских игр-1960, т.е. считался фаворитом.

Белоусова и Протопопов, как сказали бы сейчас, осознанно подошли к выбору олимпийской программы. Если на первенстве континента тогда уже исполняли и обязательную, и произвольную программу, то на Олимпиаде парники выступали лишь в произвольной (одиночники исполняли еще и обязательные фигуры).

«К Инсбруку мы давно перестали быть новичками. Школа последних лет преподнесла замечательные уроки, и теперь мы могли считать себя специалистами в полном смысле этого слова. Перед Инсбруком мы могли позволить себе даже чуть-чуть приостановиться и хотя бы частично осмыслить пройденный путь. Мы не хотели быть похожими на других, да и кто из фигуристов этого желает. Но одно дело хотеть, а другое – добиться этого.

Мы понимали, что, пока не уясним для себя, что является нашей настоящей новинкой, нам будет очень тяжело создавать свой, оригинальный стиль», – говорили фигуристы.

Они выбрали музыку Рахманинова и Листа, решив показать торжество жизни и любви, развитие отношений между мужчиной и женщиной. Их прокат с комбинацией прыжков шпагат, акселем в полтора оборота, двойным сальховом, спиралями и поддержками, в т.ч. зубцовым лассо в два оборота, судьи оценили в основном в 5,8-5,9 за технику и артистизм. Из девяти судей пять поставили советский дуэт на первое место, четыре – на второе. Килиус и Боймлер получили по четыре первых и вторых места и одно – третье.

«Я горжусь, что нам удалось первыми в истории советского фигурного катания завоевать золотые медали. Это большое достижение в моем любимом виде спорта, и я верю, что оно у нас не будет единственным. Нам часто говорят, что мы катаемся своеобразно, имеем свой стиль. Конечно, трудно давать характеристику своему стилю. Но, мне кажется, его сущность в нашем стремлении выразить во время катания не только внешнюю сторону музыки, но и ее характер, содержание», – сказала Людмила после победы.

Победа в Инсбруке точно не осталась их единственным достижением. В следующий олимпийский цикл Белоусова и Протопопов выиграли все главные старты, став четырехкратными чемпионами Европы и мира и во второй раз олимпийскими чемпионами. Далее советские пары не уступили звание чемпионов Игр никому, россиянам не было равных (в 2002-м Елена Бережная и Антон Сихарулидзе разделили золото с канадцами Джейми Сале и Давидом Пеллетье) вплоть до 2006-го включительно. В 2014-м чемпионами снова стал российский дуэт (Татьяна Волосожар и Максим Траньков).