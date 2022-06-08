Великие олимпийские моменты. Бокс. Де Ла Хойя-1992

Оскара Де Ла Хойю многие считают одним из самых ярких и успешных боксеров всех времен. А он сам называет золотую олимпийскую медаль Игр 1992 года в Барселоне в весовой категории до 60 кг важнейшим достижением в карьере. Оскар выполнил обещание, данное умирающей матери, взял реванш в олимпийском финале у своего обидчика и стал очень популярен в Америке, получив свое знаменитое прозвище Золотой мальчик (Golden Boy).

Оскар по праву приобрел в юности репутацию боксера-вундеркинда. В 16 лет в 1989 году он выиграл престижный турнир «Золотые перчатки» в легчайшем весе, а год спустя 17-летний Де Ла Хойя стал чемпионом США в полулегком весе и победителем Игр доброй воли. В том же 1990-м Оскар потерял мать – Сесилия Де Ла Хойя умерла в возрасте 39 лет от рака молочной железы. Перед смертью она пожелала сыну стать олимпийским чемпионом. И Оскар сделал все, чтобы осуществить мечту матери. В 1991 году он стал чемпионом США в легком весе (до 60 кг), однако на чемпионате мира в Сиднее его поджидало разочарование – юный талант уступил в 1/8 финала будущему чемпиону Марко Рудольфу из Германии.

Неудача на ЧМ не выбила Де Ла Хойю из колеи, он прошел отбор на Олимпиаду в Барселоне, подойдя к турниру в максимально собранном состоянии. Как впоследствии рассказывал Оскар, он буквально чувствовал присутствие матери рядом с ним и был полон решимости отдать все силы ради золота. При этом 19-летний боксер сознательно отказался по ходу Игр от всех отвлекающих факторов – осмотра достопримечательностей или шоппинга, он оставался сфокусированным на боксе круглосуточно. В первом бою он досрочно победил бразильца Адилсона Розу Силву, во втором уверенно справился с Мозесом Одионом из Нигерии, а в четвертьфинале – с Тончо Тончевым из Болгарии. Зато полуфинал с Хон Сон Сиком из Республики Корея получился равным и очень сложным, завершившись в пользу юного американца со счетом 11:10.

Во время олимпийского турнира в Барселоне Оскар Де Ла Хойя был полностью сконцентрирован

В финале против своего обидчика на ЧМ-1991 Рудольфа Оскар боксировал с поврежденным пальцем, что не помешало ему победить, отправив в третьем раунде 22-летнего немца в нокдаун. Итоговый счет – 7:2 в пользу Де Ла Хойи. По его словам, в финале он чувствовал не только уверенность, но и страх проиграть. Однако он направил этот страх в правильное русло – положился на инстинкты и показал себя истинным бойцом.

Уже в ноябре 1992 года Золотой мальчик провел свой первый бой в профессионалах, за долгую карьеру выиграл 11 титулов чемпиона мира в шести различных весовых категориях. Однако выше всех этих побед он ставит олимпийское золото Барселоны. Именно этот момент стал для Оскара, по его утверждению, самым особенным в его карьере, его наивысшим боксерским достижением.