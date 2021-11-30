Великие олимпийские моменты. Биатлон. Меланьин-1964

Владимир Меланьин был настоящим первопроходцем в советском биатлоне. Вид спорта в стране только зарождался, с 1960-го его включили в программу Олимпийских игр на постоянной основе, поэтому нужны были спортсмены, которые смогут представлять страну на Играх. Из-за череды обстоятельств выбор пал на Меланьина, и в 1964 году в Инсбруке он завоевал золотую медаль – первую в советской истории.

Как и многие другие биатлонисты Меланьин начинал карьеру в лыжах. И первые успехи к нему пришли во время воинской службы. Тогда он выиграл несколько соревнований и даже получил звание мастера спорта. И пока тренеры пророчили ему большое будущее, хорошо сориентировались представители молодого, но быстро развивающегося вида спорта – биатлона. Меланьин долго не думал и согласился, ведь конкуренция в лыжах в сборной СССР была сумасшедшая. Поэтому попасть на главный старт четырехлетия было куда проще из альтернативного вида спорта.

По сути биатлоном Меланьин стал заниматься в 1958 году. Но сразу понял – это его. Тренеры были в восторге, отмечая его поразительную уверенность на огневых рубежах. Плюс, естественно, быстрый лыжный ход. В 1959 году Владимир поехал на первый чемпионат мира и неожиданно там победил. Дальше был аналогичный успех в 1962 и 1963 году. Казалось, в Инсбруке он принесет стране золото и покажет, что СССР быстро реагирует на любые изменения в олимпийских дисциплинах. Однако эта история едва не сорвалась из-за одного старта.

Накануне Олимпийских игр Меланьин должен был пройти классический отбор – победить в чемпионате СССР. Если у биатлониста нет конкурентов в мире, что уж говорить о внутреннем первенстве? Но гонку Владимир провалил – только 15 место. Ни по каким критериям он не проходил в состав сборной на Олимпийские игры-1964. Но тут включилась федерация и тренеры. Они отстояли Меланьина и убедили спорткомитет, что только он принесет золото.

Олимпийские игры-1964. Советские биатлонисты (слева направо) Николай Пузанов, Владимир Меланин и Александр Привалов. Фото © Николай Науменков/Фотохроника ТАСС

Основным соперником советского спортсмена на Играх стал представитель Финляндии Вейко Хакуленен. По характеристикам он почти ничем не уступал Меланьину и навязывал серьезную борьбу на международных стартах. Но Владимиру смог победить даже несмотря на падение на одном из виражей. Натурального снега в Австрии в тот год почти не было, поэтому трасса была в неидеальном состоянии. Но главное, что Меланьин отстрелялся без промахов – это стало важным фактором в таких условиях.

Интересную деталь, случившуюся после финиша, рассказал Olympics комментатор Кирилл Набутов. Его отец Виктор Набутов комментировал ту гонку в прямом эфире.

«Отец вел репортаж на биатлоне во время Олимпийских игр в Инсбруке. Тогда это было достаточно странное зрелище: одна дистанция, большие проблемы с показом стрельбища. И выясняется, что выигрывает советский биатлонист Владимир Меланьин. А тогда ведь этот вид спорта еще и только-только дебютировал на Играх, и по популярности они уступали лыжникам. Меланьин был фаворитом, до этого трижды выигрывал золото чемпионатов мира. И начальство кричит Набутову в ухо, мол, обязательно возьмите у него интервью. Любым путем. А как? Послать кого-то из помощников ловить его на финише? Но тогда ведь не было никаких помощников. Телевизионные бригады ездили на такие турниры в очень маленьком составе. И Набутов решил действовать сам. В то время не было такой суровой системы безопасности, как сейчас. Вдоль трассы стояли полицейские или солдаты – и все. Он рванул прямо через них, сшиб двоих, побежал за Меланьиным. Иначе бы не пропустили. Догнал, притащил в комментаторскую кабину, а потом уже решал проблемы с полицией», – сказал Набутов.

После возвращения в СССР Владимир стал очень популярен и даже получил государственную награду из рук Никиты Хрущева. При этом он не отказался от любимого дела и всего себя посвятил развитию биатлона и лыжных гонок. Отказавшись от приглашений из Москвы, он тренировал детей в родной Кировской области.

В 1993-м у Меланьина обнаружили онкологическое заболевание. 10 августа 1994 года олимпийский чемпион ушел из жизни.