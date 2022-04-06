Великие олимпийские моменты. Баскетбол. Сборная США-1992

На Олимпийских играх в Барселоне впервые получили право выступить игроки Национальной баскетбольной ассоциации. Решение об их допуске на Игры было принято в сентябре 1989 года на сессии Международного олимпийского комитета. На тот момент сборная США выиграла 9 из 12 состоявшихся олимпийских турниров, но ее поражение в полуфинале Игр-1988 в Сеуле от сборной СССР получило большой резонанс в мире. Именно оно стало толчком к обсуждению вопроса, а затем и к принятию решения о допуске на Олимпиады баскетболистов НБА.

Первую в истории олимпийскую сборную США, составленную из игроков сильнейшей лиги мира, возглавил Чак Дэйли, в 1989 и 1990 годах дважды подряд приводивший команду «Детройт Пистонс» к титулу чемпиона НБА. И он собрал в свою олимпийскую команду настолько звездный состав, что словосочетание Dream Team («команда мечты») само собой стало синонимом этой сборной США буквально с первых дней ее существования. Увидеть в одной команде, да еще и на Олимпиаде, таких суперзвезд как Ларри Берд, Майкл Джордан, Мэджик Джонсон и многих других мечтали любители баскетбола не только в США, но, пожалуй, и во всем мире. Достаточно сказать, что 11 из 12 игроков той невероятной «команды мечты» сегодня входят в список 50 величайших баскетболистов в истории НБА и включены в Зал славы лиги. Единственным исключением стал Кристиан Леттнер, который был включен в сборную США в последний момент, опередив в конкуренции за это остававшееся единственным вакантное место еще одну будущую суперзвезду - Шакила О’Нила, которому тогда едва исполнилось 20 лет.

Первым турниром в истории этой Dream Team стал чемпионат Америки, выиграв который она оформила свое право выступить на Олимпийских играх в Барселоне. В своем первом матче сборная США победила команду Кубы с разницей в 79 очков – 136:57, и именно день 28 июня 1992 года, когда состоялась эта игра, стал официальным началом истории «команды мечты».

На Играх в Барселоне сборная США одержала 8 побед в 8 матчах, и в каждой из этих встреч ее преимущество над соперниками было больше 30 очков. При этом, отлично сознавая свое преимущество в классе над всеми участниками олимпийского турнира, Dream Team играла настолько раскованно и ярко, что каждый матч с ее участием превращался в настоящее зрелище. Единственным соперником, попытавшимся оказать команде Чака Дэйли сопротивление, стала в финале Олимпиады сборная Хорватии, лидером которой был Дражен Петрович. Он набрал в этом матче 19 очков, и благодаря его великолепной игре в середине первого тайма хорваты даже вели в счете – 25:23. Но затем Dream Team добавила, и в результате и в этой встрече добилась победы с перевесом более 30 очков – 117:85.

По окончании Игр в Барселоне главный тренер сборной США Чак Дэйли сказал: «На будущих Олимпиадах вы увидите классные, профессиональные сборные, но ни одна из них не сможет сравниться с этой». Сейчас эти слова Дэйли выглядят почти пророческими. Словосочетание Dream Team по-прежнему остается синонимом баскетбольной сборной США на всех крупных турнирах, но настоящая «команда мечты» в истории баскетбола была только одна – в Барселоне-1992.

Состав сборной США на Олимпийских играх 1992 года: Кристиан Леттнер, Дэвид Робинсон, Патрик Юинг, Ларри Берд, Скотти Пиппен, Майкл Джордан, Клайд Дрекслер, Карл Мэлоун, Джон Стоктон, Крис Маллин, Чарльз Баркли, Мэджик Джонсон.