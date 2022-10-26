Василий Ломаченко – Джамейн Ортис: что ждать и где смотреть

Василий Ломаченко не зря считается одним из лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Конечно, поражение от Теофимо Лопеса два года назад сказалось на репутации Ломаченко, однако 34-летний украинец намерен вновь вернуться на самую вершину и стать чемпионом мира в легком весе (до 61,23). Правда, за один бой до этой цели не дойти. Для начала надо рано утром 30 октября по московскому времени одолеть в Нью-Йорке непростого соперника – небитого американца Джамейна Ортиса.

Напомним, что у Ломаченко была выдающаяся любительская карьера – Василий выиграл олимпийское золото на Играх-2008 в Пекине и Играх-2012 в Лондоне, дважды становился чемпионом мира и однажды чемпионом Европы. Причем после перехода в профи он практически сразу же добился феноменальных успехов – завоевал пояс чемпиона мира уже в своем третьем бою на профессиональном ринге. Специалисты не раз восторгались техническим совершенством бойца по прозвищу Хай-тек (Hi-Tech) и он оправдывал ожидания. Хотя выходил на ринг не так и часто, проведя за девять лет всего 18 боев, одержав 16 побед (11 нокаутом) при двух поражениях.

Впервые Ломаченко проиграл в 2014-м, еще на заре выступлений в профессионалах Орландо Салинасу раздельным решением судей. Второе поражение случилось как раз в объединительном бою с Лопесом 17 октября 2020 года. В заключительных раундах против Теофимо Василий смотрелся неплохо, однако все арбитры отдали предпочтение его сопернику. В прошлом году Ломаченко выходил на ринг дважды – сперва 26 июня досрочно, в девятом раунде победил Накатани Масаеши, а 11 декабря по очкам очень уверенно одолел Ричарда Комми.

2762210260137966507.jpg Фото © 2020 Triller

Предполагалось, что Ломаченко может встретиться с Джорджем Камбососом - обидчиком Лопеса. Но, в итоге, Камбососа дважды побил Девин Хейни – в середине октября американец защитил в матче-реванше все свои чемпионские пояса – по версиям WBA (Super), WBC, IBF, WBO, а также The Ring. Абсолютный чемпион мира Хейни не скрывает своего интереса по поводу боя с Ломаченко. Однако относиться к бою с Ортисом как к проходному ни в коем случае нельзя. 26-летний Джамейн выиграл 16 из 17 своих боев (8 нокаутом) при одном ничейном исходе. Кстати, в этом году Ортис выходил на ринг уже дважды (18 февраля и 21 мая), одержав две победы единогласным решением. Последним его соперником был довольно известный экс-чемпион мира во втором полулегком весе Джамель Херринг.

Понятно, что Ломаченко считается явным фаворитом, но об Ортисе, с которым спарринговал в прошлом году, отзывается с уважением, хваля его за комбинационный бокс, умение выбрасывать много ударов, быстроту, силу, скорость и хорошее чувство дистанции. Сам Джамейн также отдает должное классу соперника, однако, как и положено задиристому андердогу, настроен очень решительно.

Бокс. Бой в легком весе (до 61,23). Нью-Йорк, США

время начало боя - московское

30 октября, воскресенье

Василий Ломаченко – Джамейн Ортис. Начало боксерского вечера в 5:00 (Fite TV, E+ по подписке)