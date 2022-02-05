Ульяна Нигматуллина: от победы на юношеской Олимпиаде до Пекина-2022

Первые в истории зимние юношеские Олимпийские игры прошли в Инсбруке в 2012 году. Именно на этих соревнованиях 17-летняя спортсменка впервые громко заявила о себе на международной арене.

Яркий старт

Выступая под девичьей фамилией Кайшева, Ульяна завоевала бронзу в спринте, золото в гонке преследования и серебро в эстафете. Среди соперниц россиянки в Инсбруке хватало достойных биатлонисток, которые хорошо известны сегодня: Франциска Пройсс, Лиза Витоцци, Галина Вишневская, Анастасия Меркушина, Линн Перссон, Аита Гаспарин.

На юношеской Олимпиаде-2012 Ульяна могла добавить в копилку еще и медаль смешанной эстафеты, однако допустила обидную ошибку. На последнем круге завершающего этапа биатлонистка нарушила разметку трассы, из-за чего команду дисквалифицировали.

Ульяна Нигматуллина (Кайшева), Инсбрук-2012 Фото © 2012 Getty Images

Набравшись опыта, молодая спортсменка закрепила успех через год. На юниорском чемпионате мира 2013 года Ульяна стала абсолютной чемпионкой в категории до 19 лет. На турнире в Обертиллиахе она выиграла все гонки, в которых участвовала: индивидуалку, спринт, пасьют и эстафету.

Ульяне действительно не было равных – во всех личных гонках она опередила ближайших преследовательниц больше, чем на минуту. Это придало уверенности в собственных силах.

«Думаю, созрела для основной сборной. Может быть, о победах пока говорить рано, но в середняках я бы смогла быть. Мне кажется, это тоже хороший результат на первых порах. Я бы хотела как можно скорее поехать на Игры», – заявила спортсменка в интервью газете «Известия» после триумфального чемпионата мира.

Трудности перехода во взрослый биатлон

Несмотря на значительные успехи на юниорском уровне, Ульяну не пригласили в сборную на Олимпиаду-2014 в Сочи. Молодое дарование стремились подпускать к большим стартам постепенно. В постолимпийский сезон Кайшеву отправили на Кубок IBU, где она выступила вполне достойно, дважды заехав в топ-6 в спринтерских гонках.

Ульяна Нигамтуллина (Кайшева), Пхенчхан-2018 Фото © 2018 Getty Images

В сезоне-2015/16 Кайшева несколько раз поднялась на подиум, чем заслужила вызов на Кубок мира. В единственной гонке Ульяна заняла лишь 62-е место и вернулась обратно на трассы Кубка IBU. Следующие несколько лет прошли в схожем режиме: биатлонистка с переменным успехом чередовала выступления на двух соревнованиях.

На Олимпийских играх в Пхенчхане лучший результат Ульяна показала в индивидуальной гонке: 24-я позиция в финишном протоколе. Далеко не предел мечтаний, зато ценный опыт: «После Олимпиады я стала намного спокойнее подходить к стартам, и даже этапы Кубка мира уже не так задевали меня, казались очередными соревнованиями, не более. Раньше для меня это было чем-то самым важным».

Шаг вперед

Тем не менее выход на новый уровень оказался возможен только в сезоне-2020/21, к которому биатлонистка готовилась в региональной команде под руководством лыжника Ильшата Нигматуллина. «У Ульяны был психологический надлом, который требовал перезагрузки», – резюмировал новый тренер.

Новая система подготовки сработала. Ульяна впервые провела полноценный сезон на Кубке мира, выиграв в составе сборной эстафету и смешанную эстафету. Также в последней гонке сезона она заняла пятое место в масс-старте – лучший результат в личных гонках на взрослом уровне.

В межсезонье Ульяна и Ильшат стали мужем и женой, биатлонистка начала выступать под фамилией Нигматуллина. Новый статус не остановил спортивный прогресс: в олимпийском сезоне Ульяна сильна как никогда ранее. Четыре попадания в топ-10 и две серебряные медали в эстафете дарят надежду на то, что в Пекине она может преподнести болельщикам приятный сюрприз.

Наиболее высокие шансы на медаль – в командных дисциплинах, где 27-летняя атлетка чувствует себя максимально уверенно: «Чем напряженнее момент гонки – например, последний огневой рубеж во время эстафеты – тем комфортнее я себя чувствую, как бы странно это ни звучало».

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине Нигматуллина начнет с выступления в составе команды ROC в смешанной эстафете вместе с Кристиной Резцовой, Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым. Почему бы не начать удивлять с первой же гонки?