Уэльс – Англия: что ждать и где смотреть

В десятый игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут четыре матча, которыми откроется заключительный тур группового этапа. 29 ноября завершат борьбу за выход в плей-офф команды группы В, и одним из двух матчей в этом квартете станет встреча футболистов Уэльса и Англии, которая начнется в 22:00. Olympics представляет анонс матча Уэльс – Англия.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Уэльс – Англия. Группа В. Начало в 22:00 мск. Стадион «Ахмед Бин Али»

Шансы валлийцев на выход из группы на втором в истории этой сборной чемпионате мира являются весьма призрачными. Команде, символом которой по-прежнему является Гарет Бэйл, необходимо либо побеждать Англию с разницей как минимум в три мяча, либо выигрывать этот матч с меньшим перевесом, но при этом надеяться на ничейный исход в параллельной встрече сборных США и Ирана. Первый вариант выглядит совершенно нереальным – и дело не только в классе соперника, но и в том, что сама сборная Уэльса на чемпионате мира в Катаре в двух предыдущих матчах забила всего один гол, и тот – с пенальти. При этом и угроз воротам соперника валлийцы за оба матча создали очень мало. Тут уж не до разгрома англичан, так что сборной Уэльса в этот вечер, видимо, придется выискивать свои минимальные шансы и внимательно следить за ходом параллельной встречи. Дополнительной проблемой может стать и отсутствие основного вратаря валлийцев Уэйна Хеннесси, удаленного в матче с Ираном. Его сменщик Дэнни Уорд в этом сезоне не слишком надежен в составе «Лестера», а, выйдя на замену против иранцев, пропустил два мяча меньше, чем за четверть часа.

Сборная Англии провела пока на чемпионате мира два очень разных матча, красиво обыграв Иран, но затем оформив совершенно невыразительную нулевую ничью против американцев. Впрочем, крупная победа в первой встрече (6:2) обеспечила команде Гарета Саутгейта отличную разницу мячей, и это позволяет сборной Англии не слишком переживать по поводу выхода из группы. Другое дело, что накануне плей-офф становится важным и качество игры, и очень интересно узнать, какая Англия была настоящей – та, что в ярком атакующем стиле забивала гол за голом в ворота Ирана, или та, что осторожно и натужно занималась «перетягиванием каната» против американцев. Да и борьба за первое место в группе тоже имеет в этот вечер значение, ведь, скорее всего, именно оно позволит избежать встречи со сборной Нидерландов уже на стадии 1/8 финала. А для этого англичанам необходима победа.

Всю информацию о команде Англии на чемпионате мира 2022 года в Катаре читайте здесь.