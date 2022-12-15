Тяжелая атлетика: вид спорта, история, весовые категории, звезды

Узнайте все о тяжелой атлетике – историю, основные термины, весовые категории, международный календарь и программу Олимпийских игр
Тяжелая атлетика – один из самых популярных и древних видов спорта. Состязания по поднятию тяжестей известны еще со времен Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Китая, но современный вид тяжелая атлетика начала приобретать только в конце 19-го века, оформившись как поднятие штанги разными способами над головой. С тех пор этот силовой вид постоянно находится в динамике – менялись упражнения, правила, а также весовые категории. Но звездные штангисты по-прежнему узнаваемы и уважаемы во всем мире, к примеру, грузинский супертяж, двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе.
Поднятием тяжести люди активно занимались на тренировках и даже в соревнованиях еще до нашей эры. И тому есть немало свидетельств. В частности, рисунки на стенах древних египетских гробниц (около 2,5 тысяч лет до нашей эры) показывают состязания, в которых участники поднимали мешки с песком и камнями. В Древнем Китае есть свидетельства о силовых занятиях будущих солдат, в Древней Греции даже сооружали из камней некие прообразы современных штанг. Впрочем, и в средневековье упражнения с тяжестями считались полезными и эффективными. В частности, в Англии использовались палки со свинцовыми грузилами. В 18-м веке поднятие тяжестей превратилось в своеобразное шоу – силачи на потеху публики поднимали разные тяжелые предметы.
Во второй половине 19-го века в Америке, Европе и Австралии стали появляться атлетические клубы. Тяжелая атлетика начала все больше превращаться из развлечения в спорт. Первые соревнования проводились в 60-е – 70-е годы позапрошлого столетия, а в последнее десятилетие 19-го века штангисты вышли на международный уровень. Первый чемпионат Европы, который был официально признан Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) состоялся в марте 1896 года в Роттердаме. Причем без разделения весовых категорий, зато в трех упражнениях. Первенствовал на этом турнире немецкий пивовар Ганс Бек, вписавший таким образом свое имя в историю тяжелой атлетики. Как, впрочем, и первые олимпийские чемпионы. Датчанин Вигго Дженсен, выигравший в апреле 1896 года на Олимпийских играх в Афинах соревнования по подъему двумя руками, а также британец Лонсенстон Эллиот, первенствовавший в состязаниях по подъему одной рукой.
Правда, затем тяжелая атлетика на 24 года выбыла из олимпийской программы. Но штангисты времени даром не теряли. В 1905 году была организована Международная федерация тяжелой атлетики (IWF). Чемпионаты мира начали проводиться еще раньше. Хотя к турниру 1891 года в Лондоне (соревнования проходили в восьмиборье без разделения на категории), выигранному британцем Эдвардом Лоуренсом Леви, есть вопросы по поводу его официального статуса. Второй чемпионат мира состоялся в 1898 году в Вене и с тех пор чемпионаты мира стали более-менее регулярными. В 1905 году на чемпионатах мира впервые были введены категории – легкий (до 70 кг), средний (до 80 кг) и тяжелый (свыше 80 кг) веса. Причем штангисты вошли во вкус, порой проводя чемпионаты мира по нескольку раз за год. Рекордным в этом плане стал 1911-й, когда с апреля по июль состоялось сразу четыре таких турнира.
Возвращение тяжелой атлетики в программу Олимпийских игр на постоянной основе состоялось в 1920 году в Антверпене. За четверть века штангисты сделали заметный скачок – награды в троеборье разыграли более 50 штангистов в пяти весовых категориях. В 1924-м ненадолго на Олимпиаде чемпионы определялись в пятиборье, однако троеборье вернулось с 1928-го всерьез и надолго. Тогда его составляли жим, рывок и толчок двумя руками. В 1972 году жим приняли решение упразднить из-за злоупотреблений в его технике. Таким образом, вот уже полвека штангисты соревнуются на Олимпиадах, чемпионатах мира и других значимых стартах исключительно в двоеборье. Первым упражнением является рывок, вторым – толчок. Причем в каждом из этих упражнений спортсменам дается по три подхода.
Долгое время тяжелая атлетика считалась исключительно мужским видом спорта, но в начале 80-х годов 20-го века штанга стала привлекать все больше женщин. В 1987 году в Дейтона-Бич прошел первый в истории женский ЧМ по тяжелой атлетике. В общей сложности состоялось десять таких турниров, а в 1997 году в Чиангмае (Таиланд) состоялся дебютный совместный чемпионат мира. А в 2000 году на Играх в Сиднее женская тяжелая атлетика дебютировала и в олимпийской программе.
Самыми успешными в истории Олимпиад перед Играми 2024 года являются штангисты СССР и Китая, завоевавшие по 39 золотых медалей. На третьем месте расположилась сборная США с 16 золотыми медалями.
Весовые категории были введены в обиход в 1905 году. Их количество и градация периодически менялись, в общей сложности это происходило девять раз. Последний, можно сказать, ребрендинг после двадцатилетнего перерыва произошел летом 2018 года, в результате чего традиционно были обнулены все мировые рекорды. Причем после этого для каждого веса были установлены Мировые стандарты, только при их превышении теперь фиксируются мировые рекорды. Кстати, некоторые из этих стандартов не превышены до сих пор. Всего же медали в настоящее время разыгрываются в следующих 10 категориях у мужчин и 10 категориях у женщин.
Рывок – первое соревновательное упражнения двоеборья, классическое упражнение, при выполнении которого штанга одним приемом (непрерывным движением) поднимается вверх на прямые руки. Во время подъема штанги атлет делает подсед способом «разножка» или «ножницы (вперед - назад). Всего на соревнованиях штангисты могут в этом упражнении сделать три подхода
Толчок - второе соревновательное упражнение двоеборья. Выполняется в два приема: подъем штанги на грудь и подъем от груди вверх на прямые руки. При подъеме штанги на грудь разрешено выполнять глубокий подсед в «разножку» или «ножницы». Всего на соревнованиях штангисты могут сделать в этом упражнении три похода
Сумма двоеборье – сумма килограмм, набранных по итогам двух упражнений (рывка и толчка). Победа в сумме двоеборья является самой престижной, однако на чемпионатах мира и большинстве других крупных соревнований вручаются и так называемые малые медали за успехи в отдельных видах двоеборья. Всего в сумме за соревнования спортсмен может сделать шесть подходов (по три в рывке и толчке)
Вес взят (Good Lift) – засчитанная попытка
Вес не взят (No Lift) – незасчитанная попытка, атлет уронил штангу или поднял ее не по правилам
Белый свет – сигнал удачной попытки
Красный свет – сигнал неудачной попытки
Гриф – металлический стержень штанги
Диски – металлические или обрезиненные блины, которые насаживаются на гриф штанги для придания ей заказанного атлетом веса
Дожим – нарушение правил подъема штанги. Выпрямление одной или обеих рук после замедления движения штанги или ее полной остановки
Магнезия – порошок, которым натирают ладони перед подъемом штанги для удаления влажности
Подсед – быстрое опускание и подведение тела атлета под штангу
Полуподсед – подсед под штангу с небольшим сгибанием ног в коленях
Помост – место, на котором проводятся соревнования
Поясной ремень – надевается для страховки при подъеме большого веса
Трико – специальная одежда тяжелоатлета
Хват – расположение кистей рук на грифе штанги
Штангетки – специальная обувь для занятий тяжелой атлетикой
Пиррос Димас – трехкратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира
Люй Сяоцзюнь - трехкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира
Кахи Кахиашвили – трехкратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира
Наим Сулейманоглу – трехкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира
Василий Алексеев – двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира
Лаша Талахадзе – двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира
Разыгрывается 10 комплектов медалей (на Играх 2024 года в Париже)
Максимально у мужчин разыгрывались медали в 10 весовых категориях, после включения в программу Игр соревнований женщин в 2000 году количество комплектов наград возросло до 15 (восемь у мужчин и семь у женщин). На Играх в Токмо в 2021 году количество комплектов было сокращено до 14 (по семь у мужчин и женщин), а в 2024 году в Париже последует еще одно заметное сокращение – до 10 медальных категорий. Таким образом, олимпийские медали на Играх-2024 будут разыграны в следующих весовых категориях.
Мужчины: до 61 кг, до 73 кг, до 89 кг, до 102 кг, свыше 102 кг
Женщины: до 49 кг, до 59 кг, до 71 кг, до 81 кг, свыше 81 кг
Олимпийские игры. Самые престижные соревнования в тяжелой атлетике. Олимпийские игры проходят раз в четыре года по четным годам. Ближайшая Олимпиада состоится в Париже в 2024 году
Чемпионат мира. Традиционно проходит ежегодно, обычно в ноябре или декабре, в том числе и в олимпийские сезоны. Разыгрывается 20 комплектов наград во всех весовых категориях, включая неолимпийские. По престижу чемпионат мира уступает только Олимпийским играм
Чемпионат Европы. Традиционно проходит ежегодно, обычно в апреле, в том числе и в олимпийские сезоны. Разыгрывается 20 комплектов наград во всех весовых категориях, включая неолимпийские
Чемпионат Азии. Традиционно проходит ежегодно, обычно в апреле, в том числе и в олимпийские сезоны. Разыгрывается 20 комплектов наград во всех весовых категориях, включая неолимпийские
Чемпионат мира среди юниоров. Традиционно проходит ежегодно, обычно в конце весны – начале лета. , в том числе и в олимпийские сезоны. Разыгрывается 20 комплектов наград во всех весовых категориях, включая неолимпийские
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