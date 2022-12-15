Тяжелая атлетика: вид спорта, история, весовые категории, звезды

Тяжелая атлетика – один из самых популярных и древних видов спорта. Состязания по поднятию тяжестей известны еще со времен Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Китая, но современный вид тяжелая атлетика начала приобретать только в конце 19-го века, оформившись как поднятие штанги разными способами над головой. С тех пор этот силовой вид постоянно находится в динамике – менялись упражнения, правила, а также весовые категории. Но звездные штангисты по-прежнему узнаваемы и уважаемы во всем мире, к примеру, грузинский супертяж, двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе.

История тяжелой атлетики

Поднятием тяжести люди активно занимались на тренировках и даже в соревнованиях еще до нашей эры. И тому есть немало свидетельств. В частности, рисунки на стенах древних египетских гробниц (около 2,5 тысяч лет до нашей эры) показывают состязания, в которых участники поднимали мешки с песком и камнями. В Древнем Китае есть свидетельства о силовых занятиях будущих солдат, в Древней Греции даже сооружали из камней некие прообразы современных штанг. Впрочем, и в средневековье упражнения с тяжестями считались полезными и эффективными. В частности, в Англии использовались палки со свинцовыми грузилами. В 18-м веке поднятие тяжестей превратилось в своеобразное шоу – силачи на потеху публики поднимали разные тяжелые предметы.

Во второй половине 19-го века в Америке, Европе и Австралии стали появляться атлетические клубы. Тяжелая атлетика начала все больше превращаться из развлечения в спорт. Первые соревнования проводились в 60-е – 70-е годы позапрошлого столетия, а в последнее десятилетие 19-го века штангисты вышли на международный уровень. Первый чемпионат Европы, который был официально признан Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) состоялся в марте 1896 года в Роттердаме. Причем без разделения весовых категорий, зато в трех упражнениях. Первенствовал на этом турнире немецкий пивовар Ганс Бек, вписавший таким образом свое имя в историю тяжелой атлетики. Как, впрочем, и первые олимпийские чемпионы. Датчанин Вигго Дженсен, выигравший в апреле 1896 года на Олимпийских играх в Афинах соревнования по подъему двумя руками, а также британец Лонсенстон Эллиот, первенствовавший в состязаниях по подъему одной рукой.

Правда, затем тяжелая атлетика на 24 года выбыла из олимпийской программы. Но штангисты времени даром не теряли. В 1905 году была организована Международная федерация тяжелой атлетики (IWF). Чемпионаты мира начали проводиться еще раньше. Хотя к турниру 1891 года в Лондоне (соревнования проходили в восьмиборье без разделения на категории), выигранному британцем Эдвардом Лоуренсом Леви, есть вопросы по поводу его официального статуса. Второй чемпионат мира состоялся в 1898 году в Вене и с тех пор чемпионаты мира стали более-менее регулярными. В 1905 году на чемпионатах мира впервые были введены категории – легкий (до 70 кг), средний (до 80 кг) и тяжелый (свыше 80 кг) веса. Причем штангисты вошли во вкус, порой проводя чемпионаты мира по нескольку раз за год. Рекордным в этом плане стал 1911-й, когда с апреля по июль состоялось сразу четыре таких турнира.

Возвращение тяжелой атлетики в программу Олимпийских игр на постоянной основе состоялось в 1920 году в Антверпене. За четверть века штангисты сделали заметный скачок – награды в троеборье разыграли более 50 штангистов в пяти весовых категориях. В 1924-м ненадолго на Олимпиаде чемпионы определялись в пятиборье, однако троеборье вернулось с 1928-го всерьез и надолго. Тогда его составляли жим, рывок и толчок двумя руками. В 1972 году жим приняли решение упразднить из-за злоупотреблений в его технике. Таким образом, вот уже полвека штангисты соревнуются на Олимпиадах, чемпионатах мира и других значимых стартах исключительно в двоеборье. Первым упражнением является рывок, вторым – толчок. Причем в каждом из этих упражнений спортсменам дается по три подхода.

Долгое время тяжелая атлетика считалась исключительно мужским видом спорта, но в начале 80-х годов 20-го века штанга стала привлекать все больше женщин. В 1987 году в Дейтона-Бич прошел первый в истории женский ЧМ по тяжелой атлетике. В общей сложности состоялось десять таких турниров, а в 1997 году в Чиангмае (Таиланд) состоялся дебютный совместный чемпионат мира. А в 2000 году на Играх в Сиднее женская тяжелая атлетика дебютировала и в олимпийской программе.

Самыми успешными в истории Олимпиад перед Играми 2024 года являются штангисты СССР и Китая, завоевавшие по 39 золотых медалей. На третьем месте расположилась сборная США с 16 золотыми медалями.