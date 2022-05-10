Тяжелая атлетика. Итоги чемпионата мира среди юниоров-2022: рекордный финал от супертяжа Юсефи

Чемпионат мира 2022 года по тяжелой атлетике среди юниоров в Ираклионе завершился 10 мая соревнованиями в весовых категориях свыше 87 кг у женщин и свыше 109 кг у мужчин. Причем заключительном подходе ЧМ эффектную точку соревнований поставил 18-летний штангист-вундеркинд из Ирана Алиреза Юсефи, побивший свой же юниорский рекорд мира в толчке. В общекомандном зачете лучше всего выступила сборная Турции, завоевавшая шесть наград, включая два золота, в сумме двоеборья и 19 медалей всего.

Конечно, супертяжелые весовые категории у штангистов – очень престижны. В том числе и на чемпионате мира среди юниоров. У женщин в категории свыше 89 кг доминировали кореянки, завоевавшие золото и серебро. А победительница 19-летняя Хье Джон Парк показала более чем впечатляющую сумму двоеборья – 281 кг. Да, до мировых рекордов ей было далековато, но не стоит забывать – прошлогодний чемпионат мира среди взрослых в Ташкенте ее соотечественница Юн Хи Сон набрала в сумме всего на один кило больше.

Завершали чемпионат по традиции мужчины в весе свыше 109 кг. Посмотреть на возможных будущих соперников великолепного Лаши Талахадзе было очень интересно. Вот только борьба за победу здесь развернулась только в первом упражнении – рывке, где Юсефи лишь на один килограмм опередил Миркосила Мирзабаева из Узбекистана. Результаты, правда, были скромными – в активе Юсефи всего-лишь 177 кг, что на 48 килограмм меньше мирового рекорда Талахадзе.

Но в толчке юный иранец, занявший седьмое место на взрослом ЧМ-2021, показал класс. Парня уже сейчас можно считать человеком-горой – его официальный вес составляет 190,4 килограмма. И этот свой боевой вес во втором упражнении он использует очень успешно. Алиреза впервые вышел на помост, когда все оппоненты завершили выступления. Для разминки взял 215 кг, после чего решился штурмовать собственное мировое юниорское достижение, составлявшее 238 кг. И если во втором подходе штанга Юсефи не покорилась, то в третьем все получилось – 239 кг покорились! Не исключено, что в толчке иранец сможет претендовать на медали взрослого чемпионата мира уже в этом году, хотя рывок ему, что называется, надо подтягивать.

Что касается общих итогов, то помимо Турции по два золота в двоеборье взяли штангисты Армении, Украины, Узбекистана, Индонезии и Ирана. Оправдали надежды главные звезды Ниама Саид Фахми Саид (до 71 кг), Турсуной Джабборова (до 87 кг) и Винди Кайтика Айса, (до 49 кг), имевшие в активе медали взрослого чемпионата мира или Олимпийских игр. Великолепный результат в категории до 109 кг показал Богдан Хоза, установивший новый юниорский рекорд мира в рывке (191 кг). Да и в целом во многих категориях в Ираклионе были показаны результаты, конкурентоспособные и на взрослом уровне.