Тяжелая атлетика. Итоги чемпионата мира 2022: Талахадзе с большим трудом поставил золотую точку

Супертяж Лаша Талахадзе едва не проиграл на чемпионате мира по тяжелой атлетике, завершившемся в Боготе
Двукратный олимпийский чемпион, грузинский супертяж Лаша Талахадзе на завершившемся в ночь с 16 на 17 декабря по московскому времени чемпионате мира 2022 года по тяжелой атлетике в Боготе впервые за долгие годы оказался под серьезным давлением в борьбе за победу. Перед своим последним подходом в толчке он занимал только третье место в весовой категории свыше 109 кг. Однако Талахадзе, пусть и не без труда, сумел толкнуть штангу весом 251 кг и завоевать-таки шестое золото ЧМ в карьере. Тем не менее, нельзя не отметить классное выступление Гора Минасяна из Бахрейна и Вараздата Лалаяна из Армении, оказавших суперзвезде мировой тяжелой атлетики серьезное сопротивление. Что же касается медального зачета, то его предсказуемо выиграла сборная Китая, но дальше не обошлось без сюрпризов.
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Объективно, нынешний сезон складывался для Талахадзе не лучшим образом, мешали травмы. Тем не менее, Лаша с суммой 462 кг выиграл в июне чемпионат Европы, уверенно обойдя Лалаяна и Минасяна, который тогда еще представлял Армению. С тех пор Гор, кстати, сменил спортивное гражданство и успел выиграть чемпионат Азии. И, как выяснилось, Лалаян и Минасян подошли к ЧМ-2022 в своей, пожалуй, лучшей форме. И заставили Талахадзе и его тренеров понервничать.
Как следствие, впервые за много лет все увидели реальную борьбу за победу у супертяжей. Уже в рывке Лаша после двух успешных подходов на 208 кг и 215 кг не смог взять вес 220 кг. 23-летний Лалаян, напротив, реализовал все три подхода и показал одинаковый с двукратным олимпийским чемпионом результат – 215 кг. Был близок к этому и Минасян, но рванув 212 кг, не справился-таки с 215 кг.
Тем не менее, стало ясно, что легкой жизни у Талахадзе не предвидится. Так и произошло, тем более грузинскому штангисту к его неудовольствию не засчитали первый подход на 245 кг. Пришлось тратить еще один подход и включаться в тактические игры, поскольку сперва Лалаян, взявший 245 кг, а затем и Минасян, на морально-волевых толкнувший 250 кг, загнали его на вес 251 кг. С которым, впрочем, Лаша, пусть и без видимой легкости, справился. Пусть для него итоговая сумма 466 кг – не самая впечатляющая, в 26 килограмм от собственного мирового рекорда, конкуренты очевидно прогрессируют.
Как прогрессируют и колумбийские штангисты. Хозяева ЧМ стали вторыми в общекомандном зачете с 2 золотыми, 2 серебряными и 4 бронзовыми медалями в двоеборье. Победу одержали китайцы (6 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали), на третьем месте Таиланд (2, 2, 2). У Грузии - золото и серебро, у Узбекистана – золото и бронза, у Казахстана – серебро и бронза, у Туркменистана – серебро, у Армении – две бронзы. Напомним, что российские и белорусские штангисты к ЧМ-2022 допущены не были.
Смотрите чемпионат мира 2022 по тяжелой атлетике в Боготе на Olympics здесь. В ряде стран (в частности, в Казахстане, Грузии и Армении) возможен геоблок.
Заявочные листы смотрите здесь
Расписание главных событий по тяжелой атлетике в 2022 году смотрите здесь
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