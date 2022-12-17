Тяжелая атлетика. Итоги чемпионата мира 2022: Талахадзе с большим трудом поставил золотую точку

Двукратный олимпийский чемпион, грузинский супертяж Лаша Талахадзе на завершившемся в ночь с 16 на 17 декабря по московскому времени чемпионате мира 2022 года по тяжелой атлетике в Боготе впервые за долгие годы оказался под серьезным давлением в борьбе за победу. Перед своим последним подходом в толчке он занимал только третье место в весовой категории свыше 109 кг. Однако Талахадзе, пусть и не без труда, сумел толкнуть штангу весом 251 кг и завоевать-таки шестое золото ЧМ в карьере. Тем не менее, нельзя не отметить классное выступление Гора Минасяна из Бахрейна и Вараздата Лалаяна из Армении, оказавших суперзвезде мировой тяжелой атлетики серьезное сопротивление. Что же касается медального зачета, то его предсказуемо выиграла сборная Китая, но дальше не обошлось без сюрпризов.

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Минасян и Лалаян заставили Талахадзе понервничать

Объективно, нынешний сезон складывался для Талахадзе не лучшим образом, мешали травмы. Тем не менее, Лаша с суммой 462 кг выиграл в июне чемпионат Европы, уверенно обойдя Лалаяна и Минасяна, который тогда еще представлял Армению. С тех пор Гор, кстати, сменил спортивное гражданство и успел выиграть чемпионат Азии. И, как выяснилось, Лалаян и Минасян подошли к ЧМ-2022 в своей, пожалуй, лучшей форме. И заставили Талахадзе и его тренеров понервничать.

Как следствие, впервые за много лет все увидели реальную борьбу за победу у супертяжей. Уже в рывке Лаша после двух успешных подходов на 208 кг и 215 кг не смог взять вес 220 кг. 23-летний Лалаян, напротив, реализовал все три подхода и показал одинаковый с двукратным олимпийским чемпионом результат – 215 кг. Был близок к этому и Минасян, но рванув 212 кг, не справился-таки с 215 кг.