Тяжелая атлетика. Итоги чемпионата Европы среди юниоров и молодежи 2022: триумф Армении, Украины и Грузии!

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике U20 и U23, завершившийся в Дюрресе 25 октября 2022 года, стал триумфальным для сборной Армении. В общей сложности армянские штангисты, среди которых были такие звезды как супертяж Вараздат Лалаян, выиграли в Албании семь золотых медалей в сумме двоеборья. Также выше всяких похвал выступили молодые тяжелоатлеты Украины и Грузии, завоевавшие по четыре золота.

23-летний богатырь Лалаян является действующим вице-чемпионом мира (2021 года) и Европы (2022 года) среди взрослых. В Ташкенте на ЧМ-2021 в сумме он набрал 457 кг, уступив только великолепному Лаше Талахадзе из Грузии. В Тиране на ЧЕ-2022 в сумме двух упражнений в его активе был 451 кг. Безусловно, мог замахнуться на подобный результат Вараздат и в Дурресе. Но наверняка держал в уме чемпионат мира, который пройдет в Боготе с 5 по 16 декабря. Поэтому и выступил он в категории свыше 109 кг, можно сказать, в режиме энергосбережения. Ограничившись двумя результативными подходами (от третьих он просто отказался) как в рывке, так и в толчке, и набрав победную сумму 440 кг (200 + 240). Серебряный призер украинец Олег Ханзенко ограничился суммой 390 кг.

Также победы сборной Армении принесли в категории U20 Гор Саакян (до 67 кг), Милена Хачатрян (до 76 кг), Лиана Гюрджян (до 81 кг), Сурен Григорян (до 89 кг) и Гарик Карапетян (до 96 кг), а в U23 – Ара Аганян (до 96 кг). Кроме того, в активе армянской команды по четыре большие (в сумме двоеборья) серебряные и бронзовые медали. При этом без сбоев не обошлось – в частности, действующий чемпион мира U20 в весовой категории до 55 кг Гарник Чолакян уверенно выиграл рывок, но «забаранил» на весе 130 кг в толчке и остался не только без золота, а и без медали вообще.

Вторыми в медальном зачете с шестью золотыми, четырьмя серебряными и шестью бронзовыми наградами стали турецкие штангисты, у Украины и Грузии – третье и пятое места соответственно. У сборной Украины в активе четыре золотые, пять серебряных и две бронзовые медали. Победы одержали в категории U23 Камила Конотоп (до 59 кг) и Мария Ханхур (до 64), в U20 – Микита Рубановский (до 109 кг) и Ольга Ивженко (до 59 кг).

У сборной Грузии четыре золота, три серебра и две бронзы. Чемпионами стали в U20 Саба Асанидзе (до 81 кг), в U23 – Каха Асанидзе (до 73 кг), Ираклий Чхеидзе (до 102 кг) и Заза Ломадзе (до 109 кг). Не остался без золота и Азербайджан – победу в весе до 67 кг в U23 одержал Иса Рустамов. Кроме того, Нина Стеркс из Бельгии (до 55 кг) установила два мировых рекорда в U20 – в толчке (118 кг) и в сумме двоеборья (213 кг).

Полные результаты чемпионата Европы U20 и U23 смотрите здесь

Расписание главных событий по тяжелой атлетике в 2022 году смотрите здесь