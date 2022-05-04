Тяжелая атлетика. Чемпионат мира среди юниоров-2022: заявка на взрослое золото

В третий день чемпионата мира 2022 года по тяжелой атлетике среди юниоров в Ираклионе юные звездочки вновь продемонстрировали высочайшие результаты. Достаточно сказать, что Дафне Гуйлен Васкес из Мексики в весовой категории до 59 кг набрала сумму двоеборья, которой в прошлом году хватило для золота взрослого чемпионата мира в Ташкенте.

Кстати, в 2021 году чемпионкой мира среди взрослых и юниоров в этой категории стала одна и та же штангистка – Гофран Белкхир из Турции. Причем если среди взрослых ей для титула хватило 203 кг, то на юниорском ЧМ турчанка в сумме показала 211 кг. Теперь по ее стопам пытается идти Гуйлен Васкес. 20-летняя спортсменка после первого рывка занимала только четвертое место, не взяв штангу во втором и третьем подходах. Но три результативные попытки в толчке позволили ей показать в упражнении 114 кг, а в сумме – 203 кг. Чего и хватило для титула. В свою очередь, серебряный призер ЧМ-2022 Катарина Истер из США толкнула 109 кг только с третьей попытки.

У юниоров в категории до 67 кг золото досталось 17-летнему вундерикнду из Таиланда Вирафону Вичуме, набравшему вполне конкурентноспособную сумму в 311 кг. Более опытный Фехми Юсуф Генк из Турции мог его опередить, но не толкнул штангу весом 176 кг. Впрочем, последний подход (только на 175 кг) не удался и Вичуме. Третьим стал Гор Саакян из Армении.