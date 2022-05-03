Тяжелая атлетика. Чемпионат мира среди юниоров-2022: уверенная победа призера Олимпиады

Первые два дня чемпионата мира 2022 года по тяжелой атлетике среди юниоров в Ираклионе принесли целый ряд высоких результатов. Особенно отметим победу бронзового призера Олимпийских игр в Токио Винди Кантики Айсы из Индонезии, защитившей титул в весовой категории до 49 кг. Кроме того, прекрасно выступил чемпион Европы среди юниоров и юношей Гарник Чолакян из Армении, первенствовавший в весе до 55 кг.

Айса, напомним в Токио стала бронзовым призером с суммой 194 кг. А на ЧМ-2021 среди юниоров выиграла с результатом 191 кг. На сей раз ей не пришлось в рывке и толчке показывать свой максимум. 19-летняя индонезийская штангистка намного превосходила всех конкурентов, набрав на 29 килограмм больше второго призера. Естественно, в таких условиях бить рекорды непросто. Так что сумма 185 кг – вполне достойна для чемпионки. В весе до 45 кг, кстати, борьба получилась куда серьезнее – прошлогодняя чемпионка турчанка Кансу Бекташ стала только второй, а золото с суммой 153 кг выиграла Шарад Гаруд Харшада из Индии. В весе до 55 кг Нина Стеркс из Бельгии поменяла прошлогоднее серебро на золото, набрав в сумме 204 кг.

У мужчин первым чемпионом мира среди юниоров в Ираклионе стал Чолакян, заметно оторвавшийся от конкурентов уже после рывка. Впрочем, толчок армянский штангист также выиграл.