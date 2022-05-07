Тяжелая атлетика. Чемпионат мира среди юниоров-2022: триумф Домбровского

Украинец Максим Домбровский выиграл золотую медаль в весовой категории до 89 кг на чемпионате мира 2022 года по тяжелой атлетике среди юниоров в Ираклионе. В шестой соревновательный день турнира Домбровскому для победы хватило всего четырех подходов.

Максим, которому исполнилось 20 лет 20 апреля, после рывка занимал второе место, а лидировал Махмуд Гамаль Магомед Абдельазиз из Египта. Правда, тройку призеров в рывке разделило всего один килограмм, да и вообще топ-6 лучших находились в пределах четырех килограмм. Так что все решилось в толчке. Где большинство штангистов не справились с заключительными подходами. Домбровский начал с 190 кг, взяв этот вес. После чего ему даже не пришлось больше выходить на помост – ошибки конкурентов принесли ему и малое золото и победу в сумме двоеборья с результатом 345 кг. А серебряным призером стал Сурен Григорян из Армении.

У женщин чемпионкой стала Белла Нэнси Паредес Арреага из Колумбии, в прошлом году выигравшая на юниорском ЧМ серебро. В сумме она набрала 235 кг, выиграв золото за явным преимуществом. Правда, чемпионка в категории до 71 кг Ниама Саид Фахми Саид из Египта набрала в двоеборье на два килограмма больше.