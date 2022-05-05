Тяжелая атлетика. Чемпионат мира среди юниоров-2022: серебро перспективного Чуркина

В четвертый день чемпионата мира 2022 года по тяжелой атлетике среди юниоров в Ираклионе лучшие штангисты вновь показали великолепные результаты, которые могли позволить им в прошлом году стать призерами взрослого чемпионата мира. Но особо выделим вундеркинда из Казахстана Алексея Чуркина, которому в марте исполнилось 18 лет. В весовой категории до 73 кг Чуркин стал вторым с прекрасной суммой 329 кг.

Алексей реализовал пять подходов из шести, показав в рывке 146 кг, а в толчке – 183 кг. В заключительной попытке он пытался улучшить этот результат, однако штанга весом 187 кг ему не покорилась. Впрочем, на золото казахстанец все равно претендовать не мог – прошлогодний чемпион Ризки Джунансьях из Индонезии защитил титул с сумиой 341 кг. Но все же Ризки старше Чуркина почти на два года – в июне ему исполнится 20 лет. Добавим, что этот результат обеспечил бы индонезийцу бронзу ЧМ-2021 в Ташкенте. Хотя в прошлом году Джунасьях и вовсе в сумме набрал 349 килограмм.

У женщин Джульетт Алехандра Родригес Кинтеро из Колумбии со своей суммой 221 кг также на чемпионате мира среди взрослых в прошлом году стала бы третьей. На турнире в Ираклионе после рывка ее преимущество над соперницами составляло всего один кило, но в толчке колумбийка была безупречна.