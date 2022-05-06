Тяжелая атлетика. Чемпионат мира среди юниоров-2022: Саид победила после «взрослого» золота

На чемпионате мира 2022 года по тяжелой атлетике среди юниоров в Ираклионе пятый соревновательный день стал бенефисом одной из главных звезд турнира. Ниама Саид Фахми Саид, в конце прошлого года выигравшая взрослый ЧМ в весовой категории до 64 кг, выступила в весе до 71 кг и завоевала золото. Правда, победа далась ей очень непросто – американка Линн Ривз уступила египтянке всего один килограмм в сумме двоеборье.

19-летняя Саид имеет в активе не только серебро юношеских Олимпийских игр, но и золото чемпионата мира в Ташкенте, состоявшего в конце 2021 года. Тогда она набрала 233 кг. Юной спортсменке стало тесновато в этой категории, к соревнованиям в Ираклионе она подошла с весом 69 кг. И сумела набрать в сумме 237 кг, что, кстати, гарантировало бы ей золото ЧМ-2021 среди взрослых и в категории до 71 кг. Однако и Ривз, которой 19 лет исполнилось буквально в апреле, также показала великолепную сумму – 236 кг.

На прошлом ЧМ юная американка стала четвертой и с тех пор добавила еще. После рывка она лидировала (107 кг), опережая Саид на один килограмм. Причем в толчке начала с впечатляющего веса 128 кг. Вот только два первых подхода ей не удались, и только в третьем Ривз толкнула штангу на 129 кг. Что касается Саид, то она использовала все шесть подходов, что и принесло ей победу. У мужчин в весе до 73 кг результаты были не самые впечатляющие, зато очень плотные – все три призера набрали одинаковую сумму 324 кг, а победил Хакан Курназ из Турции.