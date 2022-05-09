Тяжелая атлетика. Чемпионат мира среди юниоров-2022: победы Узбекистана и Украины в предпоследний день

На чемпионате мира 2022 года по тяжелой атлетике среди юниоров в Ираклионе в седьмой и предпоследний день были разыграны награды сразу в трех категориях. У женщин в весовой категории до 87 кг свой прошлогодний титул защитила Турсуной Джабборова из Узбекистана, в прошлом году выигравшая серебро на взрослом ЧМ. У мужчин в категории до 102 кг первенствовал ее соотечественник Шарофиддин Амриддинов, а в весовой категории до 109 кг не было равных представителю Украины – Богдан Хоза победил с прекрасной суммой в 410 кг.

Джабборова на взрослом и юниорском чемпионатах мира в 2021-м набрала одинаковую сумму – 244 кг. На сей раз для золота 20-летней штангистке хватило 238 кг, но все равно ее преимущество над соперницами было весьма заметным.

Амриддинов также серьезно опередил оппонентов, на девять кило в сумме, но его результат двоеборья 372 кг нельзя назвать гроссмейстерским. В то же время Хоза был очень хорош. 20-летний украинец, в прошлом году ставший серебряным призером юниорского ЧМ, на сей раз улучшил результат 2021 года на 13 кг в сумме. В рывке его преимущество над всеми было просто подавляющим – от второго призера в этом упражнении Богдан оторвался на 27 кг, показав внушительные 195 кг! Впрочем, и в толчке он был вне конкуренции – 215 кг Хоза взял во втором подходе, завершив на этом соревнования.