Тяжелая атлетика. Чемпионат мира среди юниоров-2022: Карапетян защитил титул

На чемпионате мира 2022 года по тяжелой атлетике среди юниоров в Ираклионе завершился седьмой соревновательный день. Победы одержали Гарик Карапетян из Армении (весовая категория до 96 кг у мужчин) и Дилара Нарин из Турции (до 81 кг у женщин). Причем Карапетян защитил свой прошлогодний титул, заметно прибавив в сумме двоеборья.

В прошлом году Карапетян набрал в сумме 355 килограмм, лишь на один кг опередив россиянина Артура Бабаяна. На сей раз вундеркинд из Армении, которому только 11 июня исполнится 19 лет набрал 370 кг. Причем заметно прибавил и в рывке и в толчке. Кстати, именно победа в рывке, где Гарик сделал три результативных подхода и взял 170 кг, стала ключевой в борьбе за чемпионский титул.

Ближайшего соперника он опередил в рывке на семь килограмм, поэтому в толчке мог, что называется, контролировать конкурентов. Карапетян обошелся без риска, зато все сделал четко – все его подходы (на 190, 195 и 200 кг) были результативны. Да, во втором упражнении армянский штангист ограничился лишь бронзой, зато в сумме никто даже не пытался замахнуться на его вес. Серебряный призер Тудор Брату из Молдовы проиграл шесть килограмм.