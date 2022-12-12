Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 2022: Реджепов был близок к золоту и мировому рекорду

На чемпионате мира 2022 года по тяжелой атлетике в Боготе лучший результат в карьере показал Реджепбай Реджепов из Туркменистана. 30-летний штангист стал серебряным призером в весовой категории до 81 кг с впечатляющей суммой 366 кг. Причем был близок к золоту, едва не установив в заключительном подходе мировой рекорд в толчке.

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Реджепов пять лет назад уже становился серебряным призером чемпионата мира, только в весе до 77 кг. Есть в его активе и две медали чемпионата Азии (серебро и бронза), а также участие на Олимпийских играх в Токио. Где он, кстати, мог претендовать на медаль, но его третью попытку в толчке (198 кг) не засчитали судьи, оставив с «баранкой» в этом упражнении. На сей раз Реджепов в рывке повторил свой токийский результат (164 кг), причем реализовал лишь один подход из трех – штанга весом 168 и 169 кг ему не покорилась.

Зато в толчке Реджепбай был хорош. Взяв сперва 195 кг, штангист из Туркменистана покорил и 202 кг, что, кстати, гарантировало ему малую золотую медаль и серебро в двоеборье. Но чтобы опередить китайца Ли Даиня и выиграть золото, требовалось побить мировой рекорд (209 кг). Реджепов решил штурмовать 210 кг, взял штангу на грудь, толкнул ее, но все же не смог удержать. Но и итоговое второе место – прекрасный результат как для него, так и для всей сборной Туркменистана.