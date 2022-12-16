Предпоследний день чемпионата мира 2022 года по тяжелой атлетике в Боготе принес золото Узбекистану – 31-летний Руслан Нурудинов, пусть и не показал свои лучшие результаты, уверенно сделал золотой хет-трик в весовой категории до 109 кг – выиграл рывок, толчок и сумму двоеборья. Благодаря чему олимпийский чемпион Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро сумел стать уже двукратным чемпионом мира. Причем первый титул он выиграл 9 лет назад – в 2013-м. Отметим также серебро в двоеборье Георгия Чхеидзе из Грузии.

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В 2013-м Нурудинов первенствовал в категории до 105 кг с впечатляющей суммой 425 кг. Затем на крупных турнирах Руслан поднимал и большие веса. К примеру, на ЧМ-2014 в двоеборье он набрал 432 кг (193 + 239 кг), на победной для себя Олимпиаде в Рио показал в сумме 431 кг. На прошлогоднем домашнем чемпионате мира в Ташкенте он выиграл серебро с суммой 421 кг, уступив 12 килограмм соотечественнику Акбару Джураеву. Но в этом году в отсутствие Джураева выглядел явным фаворитом. В нынешнем сезоне он участвовал только в одном крупном международном старте, победив на Играх исламской солидарности с суммой 417 кг.

В Боготе Руслану даже не пришлось штурмовать эти веса. Да и вообще не сказать, что ветеран подошел к турниру в Колумбии в оптимальной форме. В рывке он только со второго подхода зафиксировал 177 кг, а в третьем не смог взять штангу весом 180 кг. Тем не менее, конкуренты либо были не безупречны, либо не рисковали с большими весами. Как бы то ни было, в толчке уже первый подход мог стать для него золотым. Нурудинов даже снизил первоначальную заявку (220 кг) на три кило, дабы не рисковать. И правильно сделал, 217-килограммовую штангу он толкнул не без труда.

Для золота в двоеборье этого хватило, но чтобы сделать золотой хет-трик, ему требовалось толкнуть 220 кг. Что ж, на это было две попытки. К первой Руслан подошел расслабленно, мило улыбаясь залу и, как следствие, нехватка концентрации помешала ему четко взять штангу на грудь. Попытка не удалось, Нурудинов даже зашатался, пусть и быстро пришел в себя и поклонился публике. Чтобы через несколько минут, также не без труда взять-таки 220 килограмм. И пусть сумма 397 кг не слишком впечатляет, три золотые медали ЧМ в Боготе – великолепный результат для самого штангиста и для Узбекистана.

Пожалуй, еще больше радовался Чхеидзе и его грузинские тренеры. 25-летний Георгий раньше подавал большие надежды как супертяж и весил порядка 130 кг, но побед на крупных юниорских и взрослых стартах у него не было. А единственный золотой успех к Чхеидзе пришел как раз в весе до 105 кг на юниорском чемпионате мира 2016 года. В этом году Георгий решил вернуться в эту категорию, сильно похудел, что, конечно, сказалось на результатах с точки зрения килограмм. Зато в плане медалей план сработал на «отлично» - Чхеидзе в июне стал вице-чемпионом Европы, а сейчас выиграл серебро и чемпионата мира, набрав 389 кг (170 + 219).