Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 2022: Джабборова принесла первую медаль Узбекистану

Первую медаль Узбекистану на чемпионате мира 2022 года по тяжелой атлетике в Боготе принесла Турсуной Джабборова, выигравшая бронзу в весовой категории до 87 кг. Таким образом, 20-летняя штангистка стала уже двукратным призером чемпионатов мира – год назад в Ташкенте на ЧМ-2021 она завоевала серебро.

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Тогда на домашнем чемпионате Турсуной набрала в сумме 244 кг (113 + 131), но сейчас выступила скромнее – 241 кг (112 + 129). При этом в рывке она завоевала малое серебро, а всего ей не удался только один подход – заключительный к штанге 131 кг в толчке. Очевидно, что сейчас Джабборова не находится на пике формы, однако при этом показывает стабильно высокие результаты. В сезоне-2022 она выиграла чемпионат мира среди юниоров, Игры исламской солидарности, а на недавнем чемпионате Азии заняла третье место.

Хотя, конечно, с точки зрения достижений в 2022 году она находится в тени 24-летней норвежки Солфрид Коанды, выигравшей летом чемпионат Европы, а сейчас набравшей в сумме вполне достойные для золота 260 кг. Правда, отметим, что в категории до 81 кг результат Коанды не принес бы на ЧМ-2022 даже бронзы. Неплохие шансы отнять медаль у Джабборовой были у 35-летней Рипшиме Хуршудян из Армении, но она ограничилась четвертым местом и суммой 238 кг (108 + 130). После неудачного подхода к штанге весом 134 кг Хуршудян не смогла сдержать слез, ведь первая награда чемпионатов мира в долгой карьере была так близка.