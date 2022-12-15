Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 2022: Деха и Марущак блеснули в рывке, но остались без наград в двоеборье

Трехкратная чемпионка Европы Ирина Деха и ее подруга по сборной Украины чемпионка мира и Европы Алина Марущак были очень близки к медалям в двоеборье на чемпионате мира 2022 года по тяжелой атлетике в Боготе. После первого упражнения (рывка) в весовой категории до 81 кг украинки лидировали, но удержать медальные позиции в сумме после неудач во втором упражнении не смогли, ограничившись малыми золотом и серебром.

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Напомним, что обе украинки весьма титулованы. Деха выиграла чемпионаты Европы в 2016, 2021 и 2022 годах. Марущак в нынешнем году стала второй на чемпионате Европы, зато в прошлом сезоне вообще сделала золотой дубль на чемпионатах Европы и мира. Тогда она выступала как раз в весе до 81 кг, а Деха выиграла чемпионат Европы в категории до 76 кг. Но, объективно, золото ЧМ-2021 в Ташкенте Марущак завоевала в отсутствие многих мировых лидеров, с довольно скромной суммой 248 кг (113 + 135 кг).

На сей раз в Боготе 25-летняя Алина рванула штангу весом 119 кг, а 26-летняя Ирина и вовсе, реализовав все три подхода, покорила в рывке 122 кг. Соперницы отставали значительно, однако во втором упражнении украинки традиционно выступают слабее. Что подтвердилось и на сей раз. Марущак и Деха реализовались в толчке только первые подходы (137 и 138 кг соответственно), а камнем преткновения для них стал вес 142 кг, где украинки на двоих совершили четыре неудачные попытки! Как следствие, Деха стала в двоеборье только четвертой с суммой 260 кг (122 + 138), а Марущак – шестой с суммой 256 кг (119 + 137). Тем не менее, нельзя не отметить и положительный момент – для Марущак набранная сумма двоеборья стала максимальной за карьеру на крупных международных стартах, а Деха повторила лучший результат шестилетней давности, показанный на чемпионате Европы-2016 среди юниоров.