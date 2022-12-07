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Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 2022: Чонтей не сумел защитить титул для Казахстана

Арли Чонтей из Казахстана на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Боготе стал только четвертым после прошлогоднего золота

2 мин автор Сергей Подушкин
disciplineТяжелая атлетика
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(Фото © 2016 Getty Images)

На чемпионате мира 2022 года по тяжелой атлетике в Боготе неудача постигла одну из звезд сборной Казахстана. Победитель ЧМ-2021 в весовой категории до 55 кг Арли Чонтей на сей раз остался не только без золота, но и без медали вообще, заняв лишь четвертое место. Ключевым в борьбе за награды стал третий подход во втором упражнении (толчке) к штанге весом 144 кг, завершившийся неудачей.

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Напомним, что в 2021 году в Ташкенте Арли добился наивысшего достижения в карьере, выиграв золотую медаль чемпионата мира с суммой 260 кг (118 + 142). Причем тогда он реализовал все шесть подходов. На недавнем чемпионате Азии Чонтей с точной такой же суммой 260 кг (116 + 144) стал серебряным призером вслед за Лай Джиа Таном из Вьетнама. Именно эти штангисты и считались главными претендентами на титул в Боготе, однако события в наилегчайшей мужской весовой категории развивались нетривиально.

Если в рывке все шло по плану (Лай Джиа Тан и Чонтей завоевали малые золото и серебро соответственно с результатом 118 кг), то в толчке вьетнамский штангист неожиданно «забаранил», а тяжелоатлет из Казахстана реализовал лишь один (второй) подход из трех. Он ошибся на весе 140 кг, затем зафиксировал 141 кг, а в подходе на 144 кг, который мог обеспечить ему медаль в многоборье, взял штангу на грудь, попробовал толкнуть, но почти сразу же бросил ее на помост. В итоге с суммой 259 кг (118 + 141) он стал только четвертым, а победу одержал Тхирапонг Силачай с суммой 265 кг (117 + 148).

Смотрите чемпионат мира 2022 по тяжелой атлетике в Боготе на Olympics здесь. В ряде стран (в частности, в Казахстане, Грузии и Армении) возможен геоблок.

Заявочные листы смотрите здесь

Расписание главных событий по тяжелой атлетике в 2022 году смотрите здесь

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Тяжелая атлетикаТяжелая атлетика

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