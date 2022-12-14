Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 2022: Бронзовое спасение Гаспаряна, чемпионский толчок Антропова

На чемпионате мира 2022 года по тяжелой атлетике в Боготе первого успеха добилась сборная Армении – Самвел Гаспарян, не без труда избежав «баранки» во втором упражнении, выиграл в весовой категории до 102 кг бронзу в сумме двоеборья. Эту медаль мог отнять у него Артем Антропов из Казахстана, но он в заключительном подходе не смог толкнуть штангу весом 227 кг и ограничился малой золотой наградой.

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Конкуренция в весе до 102 кг в Боготе была очень серьезная, на золото претендовали сразу несколько штангистов, но чемпионом стал триумфатор Игр 2020 в Токио в категории до 96 кг Фарес Ибрахим Эльбах из Катара. Но сумму он набрал отнюдь не рекордную – 391 кг. 25-летний Гаспарян отстал от него всего на два килограмма. Чемпион Европы-2021 и вице-чемпион Европы-2022 из Армении на прошлогоднем чемпионате мира в Ташкенте в рывке взял 175 кг, а в толчке получил «баранку», трижды неудачно штурмовав вес 215 кг. На сей раз история едва не повторилась. Самвел рванул 175 кг (малая бронза), а в толчке в первом подходе, казалось, уверенно справился с 213 кг. Однако судьи решили иначе, подход не засчитали, а вторая попытка получилась неудачной. Хорошо хоть Гаспарян сумел собраться и в заключительном подходе, пусть и не без труда, толкнул 214 кг.

Всего один килограмм уступил Гаспаряну 26-летний Бекдолот Расулбеков из Кыргызстана. В его активе сумма 388 кг (171 + 117) и малая бронза в толчке. Отметим, что в прошлом году он также стал четвертым на ЧМ. 22-летний Антропов в двоеборье стал только шестым. Штангист из Казахстана в рывке покорил только 163 кг, заметно отстав от конкурентов. Но в коронном втором упражнении последователь взял 217 и 222 кг. Он прибавил еще пять кило, что в случае успеха выводило его к бронзе. Но справиться с этим весом не смог. 385 кг в сумме – повторение прошлогоднего результата на ЧМ. Тогда, кстати, Артем стал четвертым, только в категории до 96 кг. На сей раз - только шестое место в двоеборье, зато малое золото в толчке.