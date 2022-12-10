Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 2022: 18-летний Чуркин приносит первую медаль Казахстану

Приятной сенсацией завершились на чемпионате мира 2022 года по тяжелой атлетике в Боготе мужские соревнования в весовой категории до 73 кг – бронзовым призером с прекрасной суммой 343 кг стал 18-летний Алексей Чуркин из Казахстана. Причем Чуркин реализовал все шесть подходов, опередив многих сильных соперников.

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В рывке Алексей последовательно взял веса 145, 150 и 153 кг, в толчке – 181, 186 и 190 кг, завоевав, кстати, и две малые бронзовые награды в каждом из весов. Мог ли он замахнуться на золото? Пока едва ли, поскольку чемпион Рахмат Эрвин Абдулла из Индонезии не просто набрал прекрасную сумму 352 кг, но и установил новый мировой рекорд в толчке. Вторым стал 20-летний Ризки Джунансьях из Таиланда - давний соперник Чуркина, который набрал в сумме 347 кг. Минувшей весной на чемпионате мира среди юниоров Джунансьях также обыграл Чуркина, завоевавшего серебро с суммой 329 кг.

Теперь же штангист из Казахстана намного улучшил свой юниорский результат. Достаточно сказать, что с этой суммой Абдулла в 2021 году завоевал золото ЧМ, а на Олимпийских играх 2022 года в Токио ее бы хватило для бронзы. Если Алексей продолжит прогрессировать столь же быстро, что вскоре вполне может стать мировым лидером в этой категории.