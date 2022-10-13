Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы среди юниоров и молодежи 2022: расписание, участники, результаты

С 15 по 25 октября 2022 года в Дурресе пройдет чемпионат Европы по тяжелой атлетике U20 и U23. Причем на юниорский (U20) и молодежный (U23) чемпионаты Европы в Албанию приедут не только многие герои юниорского чемпионата мира-2022, но звезды последнего чемпионата Европы среди взрослых.
Напомним, что российские штангисты, блиставшие на прошлогоднем чемпионате Европы среди юниоров и молодежи, как и белорусские не допущены в данный момент к международным стартам. Зато ряд других команд привезли практически всех лидеров, подходящих по возрасту. Так, в составе сборной Армении у юниоров выступят действующие чемпионы мира U20 Гарник Чолакян (до 55 кг) и Гарик Карапетян (до 96 кг), а среди молодежи в заявочном листе есть, в частности, супертяж Вараздат Лалаян, на чемпионате Европы-2022 уступивший только Лаше Талахадзе, и чемпион Европы-2022 в весе 81 кг Рафик Аратюнян. У украинцев в юниорских соревнованиях выступит чемпион мира U20 в весе свыше 109 кг Богдан Хоза и чемпионка Европы-2022 в категории до 64 кг Мария Ханхур. Увидим мы и чемпионов Европы-2022 Христо Христова (до 109 кг) и Валентина Генчева (до 67 кг) из Болгарии и многих-многих других известных и талантливых штангистов.
Полные заявки команд на чемпионаты Европы U20 и U23 в Дурресе смотрите здесь
Результаты по мере завершения соревнований смотрите здесь
Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы 2022 среди юниоров U20 и молодежи U23. Дуррес, Албания
Расписание соревнований
время начала – московское
16 октября, воскресенье
Юниорки. Весовая категория до 45 кг. Начало в 11:00
Юниоры. Весовая категория до 55 кг. Начало в 13:00
Женщины (U23). Весовая категория до 45 кг. Начало в 15:00
Женщины (U23). Весовая категория до 49 кг. Начало в 17:00
Юниорки. Весовая категория до 49 кг. Начало в 19:00
17 октября, понедельник
Юниоры. Весовая категория до 61 кг. Начало в 11:00
Юниорки. Весовая категория до 55 кг. Начало в 13:00
Мужчины (U23). Весовая категория до 55 кг. Начало в 15:00
Мужчины (U23). Весовая категория до 61 кг. Начало в 17:00
Женщины (U23). Весовая категория до 55 кг. Начало в 19:00
18 октября, вторник
Юниоры. Весовая категория до 67 кг. Начало в 11:00
Женщины (U23). Весовая категория до 59 кг. Начало в 14:00
Мужчины (U23). Весовая категория до 67 кг. Начало в 17:00
Юниорки. Весовая категория до 59 кг. Начало в 20:00
19 октября, среда
Юниорки. Весовая категория до 64 кг. Начало в 11:00
Мужчины (U23). Весовая категория до 73 кг. Начало в 14:00
Женщины (U23). Весовая категория до 64 кг. Начало в 17:00
Юниоры. Весовая категория до 73 кг. Начало в 20:00
20 октября, четверг
Юниоры. Весовая категория до 81 кг. Начало в 11:00
Юниорки. Весовая категория до 71 кг. Начало в 14:00
Мужчины (U23). Весовая категория до 81 кг. Начало в 17:00
21 октября, пятница
Юниорки. Весовая категория до 76 кг. Начало в 11:00
Юниоры. Весовая категория до 89 кг. Начало в 14:00
Женщины (U23). Весовая категория до 71 кг. Начало в 17:00
Мужчины (U23). Весовая категория до 89 кг. Начало в 20:00
22 октября, суббота
Юниорки. Весовая категория до 81 кг. Начало в 11:00
Юниоры. Весовая категория до 96 кг. Начало в 14:00
Женщины (U23). Весовая категория до 76 кг. Начало в 17:00
Мужчины (U23). Весовая категория до 96 кг. Начало в 20:00
23 октября, воскресенье
Юниорки. Весовая категория до 87 кг. Начало в 11:00
Юниоры. Весовая категория до 102 кг. Начало в 14:00
Женщины (U23). Весовая категория до 81 кг. Начало в 17:00
Мужчины (U23). Весовая категория до 102 кг. Начало в 20:00
24 октября, понедельник
Юниорки. Весовая категория свыше 87 кг. Начало в 11:00
Юниоры. Весовая категория до 109 кг. Начало в 14:00
Женщины (U23). Весовая категория до 87 кг. Начало в 17:00
Мужчины (U23). Весовая категория до 109 кг. Начало в 20:00
25 октября, вторник
Юниоры. Весовая категория свыше 109 кг. Начало в 11:00
Женщины (U23). Весовая категория свыше 87 кг. Начало в 14:00
Мужчины (U23). Весовая категория свыше 109 кг. Начало в 16:00
Расписание главных событий по тяжелой атлетике в 2022 году смотрите здесь