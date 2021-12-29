«Турне четырех трамплинов»-2021/22: расписание, результаты и видео

«Турне четырех трамплинов» по прыжкам с трамплина проходит с 28 декабря 2021 года по 6 января 2022 года в Оберстодорфе, Гармиш-Партенкирхене, Инсбруке и Бишофсхофене. Olympics на этой страничке приводит все результаты, видео лучших моментов и расписание соревнований.

Расписание Турне, состав и шансы сборной России смотрите здесь

1-й этап. Оберстдорф, Германия. HS 137. Результаты

Итоги Оберстдорфа: Кобаяси побеждает, Стох проваливается, Климов обнадеживает

1. Рею Кобаяси (Япония) – 302,0 балла (128,5 м + 141,0 м)

2. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 299,2 (132,0 м + 133,0 м)

3. Роберт Йоханссон (Норвегия) – 298,6 (135,5 м +131,0 м)

4. Мариус Линдвик (Норвегия) – 296,3 (129,5 м +137,5 м)

5. Карл Гейгер (Германия) – 295,9 (131,5 м +131,0 м)

6. Ловро Кос (Словения) – 289,5 (126,5 м + 139,5 м)

7. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 281,1 (129,5 м +132,5 м)

8. Даниэль Хубер (Австрия) – 269,0 (129,0 м +126,5 м)

9. Штефан Ляйхе (Германия) – 266,8 (124,5 м +125,0 м)

10. Грегор Дешванден (Швейцария) – 262,6 (129,0 м +122,5 м)

15. Евгений Климов (Россия) – 256,6 (122,0 м + 123,0 м)

24. Роман Трофимов (Россия) – 234,1 (115,5 м +123,5 м)

40. Данил Садреев (Россия) – 115,1 (116,5 м)

47. Илья Маньков (Россия) – 103,7 (111,5 м)

Смотрите прямые трансляции и повторы этапов Турне четырех трамплинов-2021/22 на Eurosport 1 и EurosportPlayer, а также на «Матч! Арена» и Sportbox.ru

Календарь Кубка мира по прыжкам с трамплина--2021/22 смотрите здесь

Результаты, положение в общем зачете Кубка мира и шансы россиян смотрите здесь

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Общий зачет Кубка мира по прыжкам с трамплина у мужчин смотрите здесь

Общий зачет Кубка мира по прыжкам с трамплина у женщин смотрите здесь